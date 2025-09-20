Charla Magistral en la Expo Rural 2025: Perspectivas del mercado de granos y el impacto del clima en la campaña agrícola

En el marco de la Expo Rural 2025 de Concepción del Uruguay, se desarrollará una Charla Magistral de alto interés para productores, asesores y empresas del sector: “Perspectivas del mercado de granos, local e internacional. Qué muestran los mapas del clima para esta campaña agrícola”.
La disertación estará a cargo del Lic. Germán Iturriza, especialista en economía y mercados agrícolas, quien brindará un panorama completo sobre la coyuntura local, las tendencias internacionales y el rol determinante que tendrá el clima en el desarrollo de la campaña 2025/26.
Temasdestacados
- Perspectivas del mercado de granos en Argentina y a nivel global.
- Tendencias de precios y demanda internacional.
- Escenarios posibles ante cambios en la macroeconomía.
- Análisis de los mapas climáticos y su proyección sobre la campaña agrícola.
Disertante
Germán Iturriza
Licenciado en Comercio Exterior, especialista en mercados de granos.
Auspicio
La charla cuenta con el auspicio del Estudio Moscatelli Pinilla & Asociados, firma referente en asesoramiento empresarial y Lartirigoyen, empresa que brinda soluciones agropecuarias integrales.
Detalles del evento
- Actividad: Charla Magistral – Perspectivas del mercado de granos y el clima en la campaña agrícola
- Disertante:Lic. GermánIturriza
- Fecha y hora: Viernes 26 de septiembre – 18:00 hs
- Lugar: Predio Sociedad Rural de Concepción del Uruguay – Autovía 14, Km 132
- Evento marco:Expo Rural de Concepción del Uruguay (26, 27 y 28 de septiembre de 2025)
La Expo Rural invita a productores, asesores y empresarios a participar de esta jornada técnica clave, donde economía y clima se cruzan para marcar el rumbo del agro argentino.