Charla Magistral en la Expo Rural 2025: Perspectivas del mercado de granos y el impacto del clima en la campaña agrícola

En el marco de la Expo Rural 2025 de Concepción del Uruguay, se desarrollará una Charla Magistral de alto interés para productores, asesores y empresas del sector: “Perspectivas del mercado de granos, local e internacional. Qué muestran los mapas del clima para esta campaña agrícola”.

La disertación estará a cargo del Lic. Germán Iturriza, especialista en economía y mercados agrícolas, quien brindará un panorama completo sobre la coyuntura local, las tendencias internacionales y el rol determinante que tendrá el clima en el desarrollo de la campaña 2025/26.

Temasdestacados

Perspectivas del mercado de granos en Argentina y a nivel global.

Tendencias de precios y demanda internacional.

Escenarios posibles ante cambios en la macroeconomía.

Análisis de los mapas climáticos y su proyección sobre la campaña agrícola.

Disertante

Germán Iturriza

Licenciado en Comercio Exterior, especialista en mercados de granos.

Auspicio

La charla cuenta con el auspicio del Estudio Moscatelli Pinilla & Asociados, firma referente en asesoramiento empresarial y Lartirigoyen, empresa que brinda soluciones agropecuarias integrales.

Detalles del evento

Actividad: Charla Magistral – Perspectivas del mercado de granos y el clima en la campaña agrícola

Charla Magistral – Perspectivas del mercado de granos y el clima en la campaña agrícola Disertante: Lic. GermánIturriza

Lic. GermánIturriza Fecha y hora: Viernes 26 de septiembre – 18:00 hs

Viernes 26 de septiembre – 18:00 hs Lugar: Predio Sociedad Rural de Concepción del Uruguay – Autovía 14, Km 132

Predio Sociedad Rural de Concepción del Uruguay – Autovía 14, Km 132 Evento marco:Expo Rural de Concepción del Uruguay (26, 27 y 28 de septiembre de 2025)

La Expo Rural invita a productores, asesores y empresarios a participar de esta jornada técnica clave, donde economía y clima se cruzan para marcar el rumbo del agro argentino.

