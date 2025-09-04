Impresionante accidente en autovía Artigas: Guardarrail terminó incrustado en una camioneta y se salvaron de milagro

Siniestro vial ocurrido en la Autovía N°14, kilómetro 21, aproximadamente a las 14:14 horas.

Una camioneta Chevrolet Suburban, con dos ocupantes mayores de edad, todos domiciliados en Puerto Iguazú provincia de Misiones, que circulaban desde Buenos Aires hacia Puerto Iguazú, despistó y chocó contra el guardarrail de la protección de alcantarilla y este ingresa por la puerta lateral del lado del chofer y sale por la parte trasera lateral del otro lado, quedando luego en la mano rápida del mismo sentido de circulación.

Al lugar asistió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas que llegó al lugar y procedió a cerrar la calzada y encauzar el tránsito en conjunto con Policía de Ceibas y junto a la cuadrilla de Vialidad Nacional a extraer el guardarrail de la camioneta.

No se reportaron lesiones entre los ocupantes. Se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para retirar el vehículo a un lugar seguro.

Bomberos Voluntarios de Ceibas

