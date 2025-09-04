El fiscal confirma que la joven víctima de intento de femicidio en Gualeguaychú tendría secuelas físicas

El 24 de agosto, en una vivienda de calle La Rioja casi Gutenberg, el sargento de policía Leonel Corvalán, de 38 años, disparó contra su pareja y luego se dio un tiro en la mandíbula. Ambos siguen en el hospital Centenario y están saliendo de terapia intensiva.

Gutiérrez precisó sobre la joven Carolina que “me dijeron que tendría secuelas físicas, pareciera que no va a poder caminar”.

El hombre fue pasado a una sala común, mientras que Carolina aún estaba en terapia intensiva, pero en estas horas debían derivarla a sala común.

Gutiérrez pudo obtener información a través del entorno más cercano sobre el contexto familiar y señaló que la relación ya presentaba dificultades. “Yo no he podido entrevistarla, pero sí hablar con algunos familiares y alguna persona allegada para ver cómo era todo antes de lo que pasó ese domingo. A grandes rasgos, podría decir que no era una relación normal. No era normal, lo tenemos encasillado como un caso de violencia de género”, sostuvo el fiscal y aclaró que “hoy no se discute que no fue un accidente. Tengo que probar el contexto de género”.

Gutiérrez precisó además que cuentan con el audio de una persona, donde Carolina “dice que recibió un disparo y que se estaba muriendo”.

El fiscal indicó que formalmente la joven no manifestó haber sufrido violencia de género en oportunidades previas, sin embargo aclaró que “que no exista formalmente una denuncia, no quiere decir que no hayan existido actos de violencia familiar o de género”.

Por otra parte, sobre el estado de Leonel Corvalán, el fiscal indicó que, según el asesoramiento del equipo psicológico del Hospital, “todavía no era el momento conveniente para que él hable, por ende tampoco puede recibir la declaración de imputado, hasta que esté en una sala común”.

Radio Máxima