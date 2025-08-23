Zona autovía Artigas: vendían armas por WhatsApp y en la casa hallaron algo estremecedor

El hallazgo fue en el marco del allanamiento, en el que se secuestraron armas, balas y teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía de Entre Ríos detuvo a padre e hijo en Concordia por vender armas a través de WhatsApp.

Además, en el allanamiento que realizaron en su casa, encontraron armas, balas y otros elementos de interés para la causa. También nueve perros en estado de maltrato y restos óseos pertenecientes a caninos.

Este viernes por la tarde, personal de la comisaría Séptima dio cumplimiento a dos órdenes de allanamientos: uno en una vivienda en Ruta 4 y Autovía 14, donde se incautaron tres teléfonos celulares, un arma de fuego calibre 14 mm, otra reformada para .22 mm, dos cartuchos calibre .22 mm, una escopeta calibre 12/70, y un silenciador.

En esa vivienda, fue detenido un joven de 22 años, por órdenes de a fiscal Julia Rivoira. Se lo acusa del supuesto delito de “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”.

En tanto, en otra vivienda en Ruta 4 en Barrio Camba Paso, los uniformados procedieron al secuestro de un revólver calibre .32, seis cartuchos calibre .32, un cargador calibre .22 y tres teléfonos celulares. En el lugar también hubo un varón detenido por “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”.

Además, durante el operativo, se dio intervención al Veterinario Policial en turno, para constatar el estado de alrededor de nueve perros maltratados. Asimismo, se confirmó el hallazgo de restos óseos de canes.