Rutas entrerrianas: Un micro quedó «colgado» en un bache

Se trata de un micro de larga distancia que venía de Brasil y continuaba su viaje con destino a Mendoza.

En horas de la noche, el personal de la Comisaría General Campos tuvo que intervenir en señalizar y llevar a cabo el control del tránsito en la Autovía Nacional N° 18 kilómetro 216,5, a raíz de que un colectivo varado por un bache.

Se trata de un micro Volvo B510R, de la empresa Borgetur de Brasil, con 28 pasajeros a bordo el cual se dirigía con destino a la ciudad de Mendoza, quiso tomar el desvío en “U” de la ruta y “quedó colgado en un bache” entre la cinta asfáltica y la banquina media, informó la Policía.

Luego de unos minutos y con la colaboración de otros conductores, lograron continuar el viaje. Ahora

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))