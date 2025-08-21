Lamentable: Pesar en la Policía de Entre Ríos ante un nuevo suicidio en la fuerza

Un nuevo caso de muerte por autodeterminación, sacude a la Policía de Entre Ríos, al conocerse este miércoles el fallecimiento de un suboficial en situación de retiro.

Se trató de Claudio González de 61 años, quien era suboficial mayor retirado que en sus últimos años de carrera se desempeñara en Secretaría General de la Jefatura Departamental Tala.

Actualmente, González era parte de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de la Filial Tala, donde era secretario llevando adelante todas las tareas administrativas.

La noticia se conoció esta mañana, cuando uno de los Integrantes de la Comisión llegó al Círculo y encontró en el salón de eventos el cuerpo sin vida de González, tras lo cual inmediatamente se hicieron presentes autoridades policiales y judiciales, que confirmaron que se trataba de una autodeterminación.

La noticia sorprendió y sacudió a la comunidad de esta ciudad ya que se trataba de un funcionario y vecino reconocido en Rosario del Tala, muy comprometido y responsable.

González fue también jugador de fútbol en la Biblioteca Policial, Club en el que participó durante algunos años.

Esta tarde una gran cantidad de policías activos y retirados acompañaron el cortejo fúnebre que trasladó los restos hasta el cementerio local, donde se vivieron escenas de profundo dolor.

Se desconocen los motivos de tal tremenda determinación, pero sin dudas el hecho no deja de sacudir a la familia policial, ya que es el tercer caso de estas características en tan poco tiempo.

