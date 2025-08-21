Colón: Caos en las auditorías por discapacidad, «Los turnos habían sido dados cada 5 minutos y hasta tres por horario»

Através de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), personas con pensión no contributiva por invalidez laboral domiciliadas en el departamento Colón, fueron citadas para realizar una auditoría.

La primera de las jornadas se llevó a cabo este miércoles a partir del mediodía en la sede de PAMI. En instalaciones reducidas, quienes concurrieron a realizar su trámite debieron esperar de pie y en la calle, en algunos casos por más de tres horas. Hubo personas que requirieron atención médica, momentos de tensión y reclamos de diversos tipos.

“La mayoría recibieron la notificación para los días 20 y 21 agosto. Los referentes del área de Discapacidad de los distintos municipios fuimos armando información en base a la demanda de quienes llegaban, pero no hemos recibido información oficial de Nación sobre el padrón o cuáles eran los requerimientos”, dijo a El Entre Ríos Ana María Velásquez, responsable del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Colón.

Brindado ayuda puertas afuera de la sede y a través de la misma gente, se fueron enterando que las citaciones eran desde el mediodía y hasta la hora 20.00 aproximadamente. “Los turnos habían sido dados cada 5 minutos y hasta tres por horario”.

Si bien se requería la presencia física del titular del trámite, “viendo en territorio que había personas con condiciones extremadamente severas de discapacidad, los referentes locales del área solicitamos que en los casos de quienes tengan una condición física limitante, se acerque un familiar con el certificado correspondiente”.

Finalizada la jornada, se dio a conocer que de los 480 citados para la fecha, “cargaron 415 personas; consideran increíble la convocatoria en Colón, porque generalmente asisten la mitad de las personas convocadas. Para tranquilidad de los beneficiarios, la mayoría serían compatibles con el sistema previsional”, agregó Velásquez.

Este jueves continúan las auditorías. Si bien se evaluó cambiar la sede, las citaciones se cursaron con el domicilio de PAMI, por lo que se realizará en el mismo lugar.

