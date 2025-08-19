Se duplica la intención de siembra del maíz sobre los campos entrerrianos

Si bien se trata de fechas tempranas, desde la Bolsa de Cereales informan que el año pasado estos lotes obtuvieron los máximos rendimientos y lograron escapar al pulso seco de enero.

La intención de siembra de maíz de primera ronda las 430.000 hectáreas, lo que implicaría un incremento interanual del 50% (142.800 ha) y ubicaría el área en niveles similares a los del ciclo 2023/24, previo a la aparición de la chicharrita del maíz (417.100 ha).

En cuanto al girasol, la superficie planificada sería muy similar a la del ciclo 2024/25, con 24.350 ha.

En el corto plazo, según expertos de la entidad, los modelos climáticos anticipan un descenso de la temperatura mínima, lo que podría retrasar la emergencia. Por otra parte, hacia mediados de la segunda quincena de agosto se prevén precipitaciones en la región, por lo que para inicios de septiembre podrían darse muy buenas condiciones para la siembra.