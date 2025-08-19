Básquet: La Unión de Colón confirmó su entrenador y dos fichas mayores para la Liga Argentina

La Unión de Colón será uno de los representantes entrerrianos en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol y este lunes confirmó tres nombres importantes para su estructura.

Se trata del entrenador y dos fichas mayores que formarán parte de su plantel profesional durante la campaña 2025/26.

El director técnico seguirá siendo Martín Guastavino, quien de esta manera suma su quinta temporada consecutiva en la institución que disputará una nueva campaña de la segunda categoría del básquet nacional.

Por su parte, Rodrigo Acuña y Matías Caire serán de la partida de la plantilla del Rojo colonense. Tanto el pivote como el alero van por su segunda temporada consecutiva en el club.

La Unión de Colón