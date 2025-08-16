De regreso a su país: extraditaron al uruguayo detenido en Colón por abuso sexual tras alerta de Interpol

Agentes Federales de la Policía Federal de Concepción del Uruguay concretaron este viernes por la tarde la extradición de un ciudadano uruguayo sobre quien pesaba una alerta roja emitida por Interpol Uruguay, en el marco de una causa por abuso sexual agravado.

La causa se inició el 7 de julio de este año, cuando agentes de la Policía Federal recibieron una alerta de Interpol y comenzaron una intensa investigación que permitió localizar y capturar al fugitivo en un complejo de departamentos de la ciudad de Colón.

Dada la relevancia internacional del caso, intervino el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nº1, a cargo del juez subrogante Dr. Hernán Sergio Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del Dr. Lucas Edgardo Claret.

Tras la captura, las autoridades judiciales dispusieron que el detenido fuera alojado en la sede de la División Unidad Operativa Federal de Concepción del Uruguay, mientras se realizaban los trámites diplomáticos y de extradición correspondientes.

Finalmente, el 15 de agosto –una vez concluidos los procedimientos administrativos y diplomáticos- los efectivos de la Policía Federal trasladaron al detenido hasta el cruce del Puente Internacional “General José Gervasio Artigas”, donde se realizó su entrega formal a las autoridades de Interpol Uruguay.