El gobernador entregó certificados de financiamiento por 1.000 millones de pesos a productores

La iniciativa se concreta gracias a la garantía solidaria de la cooperativa La Ganadera General Ramírez Agropecuaria, en articulación con el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y el CFI. En esta primera etapa, el financiamiento se destina a inversiones en infraestructura y mejoras productivas.

Junto a la intendenta Flavia Pamberger, el viceintendente Carlos Troncoso y el presidente del Consejo de Administración de La Ganadera, Fabián Ariel Leichner, el gobernador recorrió las plantas de recepción y acopio de cereales y oleaginosas, y de producción de alimentos balanceados de la cooperativa. Posteriormente, en la sede del Centro Comercial de General Ramírez, participó de la entrega de certificados donde, luego, se realizó la primera capacitación del programa sobre Planificación forrajera en sistemas ganaderos de base pastoril.

Tras saludar a las autoridades y a los productores, Rogelio Frigerio expresó: «Para mí es un gusto estar acá, donde se respira trabajo, esfuerzo, sacrificio. Eso es lo que necesita nuestro país para crecer. Sabemos y estamos convencidos que el verdadero progreso no se reparte ni se regala, ¡se siembra y se cosecha! Y eso es lo que hacen ustedes todos los días».

Al respecto, habló del rol del Estado, asegurando que es el de «estar siempre dispuesto y disponible para generar condiciones para que haya más inversión, progreso y trabajo». «Si el productor se levanta a las 4 de la mañana, el Estado se tiene que levantar a esa hora o antes», esgrimió, dando cuenta que es lo que realiza la gestión que encabeza «desde el primer día» y por ello Entre Ríos es la provincia «que más créditos recibe del Consejo Federal de Inversiones (30.000 millones de pesos)» destinados a proyectos productivos.

Por último, el gobernador destacó que La Ganadera sea la primera cooperativa que se suma a este proyecto: «Generar esta posibilidad a tantos productores que siguen apostando todos los días por nuestra provincia, todos los días por el país, me genera muchas más ganas de seguir peleándola».

Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, agradeció contar «con el apoyo del Gobierno provincial, del CFI y del Fogaer para brindar esta herramienta a tantos productores de nuestra zona que quieren trabajar, tener posibilidades de desarrollo y seguir generando mano de obra genuina, como estamos acostumbrados en una amplia zona de influencia». Además, felicitó a la cooperativa La Ganadera por la iniciativa, «por ser siempre facilitadora de este tipo de herramientas y mantener una mirada puesta en la sociedad».

A su vez, el presidente del Consejo de Administración de La Ganadera, Fabián Ariel Leichner, pregonó que este trabajo conjunto brinda «herramientas clave para que pequeños y medianos productores de la provincia puedan invertir en genética y producción, como ya se refleja en nuestros últimos remates feria», al tiempo que resaltó las inversiones de la cooperativa en plantas de silos y de balanceados en El Pueblito (departamento Nogoyá) y Hasenkamp (Paraná), y la compra de un lote para ferias ganaderas cerca de Villaguay.

De la actividad también participaron los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler. Junto a ellos, el senador provincial Gustavo Vergara, el diputado provincial Lénico Aranda, el presidente del Ente Región Centro, Jorge Chemes, y el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, entre otros.