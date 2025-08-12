Muy grave: motociclista de 20 años sufrió múltiples fracturas tras ser chocado por un camión que huyó

Un joven resultó gravemente lesionado en Villaguay este lunes por la tarde tras el fuerte choque entre un camión y su moto. Intervino el personal de la Sección Comando Radioeléctrico en el hecho ocurrido en la intersección de calle Boulevard Saldaña Retamar y Concepción del Uruguay.

En el lugar se constató el grave siniestro vial entre un camión, el cual se dio a la fuga, y una motocicleta marca Zanella modelo ZT conducida por un joven de 20 años.

Ante lo acontecido, se solicitó la presencia de la ambulancia que trasladó al joven hacia el nosocomio local donde fue atendido por el médico de guardia y examinado por el galeno policial. Se informó que presenta lesiones de carácter graves: escoriaciones en región dorsal lumbar, fractura de cráneo y cadera y fractura de sacro.

En cuanto al conductor del camión que emprendió fuga, fue localizado por personal de Comisaría Primera en la zona oeste de la ciudad, quienes procedieron a su identificación. Se trata de un hombre de 40 años, a quien se identificó y se le realizó el test de alcoholemia que dio negativo.

El personal de la División Policía Científica procedió a efectuar las pericias de rigor tanto en el lugar del siniestro como en el sitio donde posteriormente fue localizado el vehículo de mayor porte involucrado. Ahora