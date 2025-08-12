Concepción del Uruguay: Falleció Pedro Ramón Ruiz (Q.E.P.D.)

Falleció en Concepción del Uruguay el 11 de agosto de 2025. –Su prima: ALCIRA ACUÑA Y SU HIJO EMILIANO DÍAZ y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados cementerio de VILLA MANTERO el martes 12 a las 12,00 horas, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 11,00 horas. “SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”. Sala de velatorios: ALBERDI 563. Servicio: PREVISIÓN CASA CEVEY S.R.L. ALBERDI 563.

