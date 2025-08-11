Concepción del Uruguay: Se produjo un incendio en vivienda este mediodía

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, este mediodía, siendo las 12:00 horas, personal de Bomberos Boluntarios Concepción del Uruguay fue alertado sobre el incendio de una vivienda, ubicada en camino viejo a San Justo, kilómetro 01.

Tras ello, rápidamente se desplazaron los móviles N° 28 (unidad de primera intervención) y móvil N° 22 (unidad de abastecimiento) con dotación hacia el lugar.

Al arribo de la primera unidad, se observó que era en la parte posterior de la vivienda, generalizado, con diversos elementos.

Dicho personal comenzó a trabajar presurosamente con línea devanadera hasta su extinción total. Al arribo del móvil 22 se colocó a disposición del móvil 28 para abastecer. El personal de Bomberos Voluntarios finalmente realizó enfriamiento.

En el lugar estuvo presente el Sr. jefe de Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay, Cmte. My. Carlos Nosalevich. Además se hicieron presentes móviles policiales. Las causas del incendio serán determinadas por peritos.

