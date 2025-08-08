Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 CGE Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 11 de agosto a las 8:15 horas, cubriendo los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulan para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 92 “Tucumán”. 1ªcategoría. Zona favorable. KUHN María Luciana. Traslado Preferencial. Carga abierta. 6º grado. Turno mañana, de 07:30 hs. a las 12:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de Educación Tecnológica

Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”. 1ª categoría, Zona favorable. En reemplazo de QUITTET, María José Licencia Artículo 12 A hasta el 16/08/2025. Turno mañana. 1º LLAMADO.

Vicedirección UENI

Vicedirectora UENI N° 1 «Aromitos». En reemplazo de CASSE Patricia Mercedes. Licencia Artículo 16 Q. Hasta el 29/08/25. Turno Rotativo. 1º LLAMADO

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N°11 «18 de octubre» NINA. ARU ex Ruta Provincial N° 24. En reemplazo de GATTI, María Ester. Licencia Artículo 12 B, hasta 28/08/2025. 4° y 5° grado. Turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 92 “Tucumán” 1ª Categoría. Zona favorable. En reemplazo de MELGAREJO, Marisol Valeria. Licencia Artículo 12 A hasta el 05/09/2025. 3º grado. Turno mañana de 07:30 hs. a las 12:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de POLTRONI, Melissa Licencia Artículo 14º hasta el 22/08/25. 1º grado, Turno tarde, de 13:10 a 18:10 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª Categoría. Zona urbana. En reemplazo de PEPINÓ VERGNIAUD María Cecilia Licencia Artículo 16º U, hasta 19/08/25. 2º grado. Turno mañana, 7:00 hs. a las 12hs. 3º LLAMADO

MAESTRO EDUCACIÓN MUSICAL

Maestro de Educación Musical Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 109. En reemplazo de LEON, Flavia Lorena. Licencia Artículo 14° hasta el 09/02/2025. Turno tarde. 2º LLAMADO

