Laura Stratta y las elecciones: «El peronismo debe dimensionar el daño de no ir unificado»

La presidenta del bloque de diputados provinciales del PJ, Laura Estrata, fue entrevistada en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), donde se explayó sobre la realidad provincial, el rol de la oposición en la legislatura y el gobierno de Rogelio Frigerio, a más de un año y medio de gestión.

En el tablero movedizo del peronismo entrerriano, donde las piezas cambian de lugar con la lógica del oportunismo o la lealtad, la diputada que preside el bloque opositor en la Legislatura provincial elige no levantar el tono, pero tampoco dejar el lugar vacío. “Creo que uno tiene que hablar cuando las condiciones están dadas, cuando tiene que tomar una definición. Así lo hacemos en la Legislatura cuando asumimos una posición, cuando la defendemos; cuando acompañamos o disentimos en un proyecto”, afirma con una calma que no es pasividad, sino estrategia. Alejada de los micrófonos más estridentes, se posiciona en los márgenes del ruido, pero al centro de las decisiones. “Hemos sido muy firmes cuando el gobierno sancionó la ley de la OSER y nosotros dijimos nuestra parte; hicimos nuestras críticas”, dice, sin titubeos.

La diputada reconoce que no participa con fuerza en la campaña electoral, pero no por indiferencia ni por ausencia: “Nuestro rol está en la Legislatura y está en la calle, militando la boleta. Y muchas veces por ahí sin tanta, quizás, presencia mediática, pero sí en una militancia que es cuerpo a cuerpo y que es cara a cara siempre”, sostuvo en el programa “Cuestión de Fondo” que se emite por Canal 9, Litoral.

Esa militancia sin flashes —como si fuera un viejo fogón peronista que sigue encendido en la bruma de la ribera— da cuenta de una pertenencia que no necesita proclamarse para hacerse notar.

Cuando se le insinúa que pudo haber ocupado algún lugar en las listas, la respuesta es inmediata y tajante: “Siempre soy de la idea de que cuando asumo una responsabilidad, la termino”. En tiempos donde las lealtades se licúan con la lógica del calendario electoral, ella prefiere la constancia antes que el salto. “La gente nos honró con su voto y nos puso en un lugar, y eso hay que cumplirlo”, resume, como si aún sostuviera entre las manos una antorcha que otros ya habrían dejado caer.

No elude la complejidad del presente político. Entiende que hay diferencias internas, pero cree que hoy no hay margen para el lujo de la fragmentación. “El peronismo tiene que poder dimensionar cuál es el daño de no poder ir unificado”, advierte. Y pone en foco el adversario: “Del otro lado está el ajuste, del otro lado está esta sociedad de Frigerio y Milei. Esta sociedad Milei-Frigerio claramente no le ha hecho bien a la provincia, no le ha hecho bien a los entrerrianos”. Frente a esa amenaza, llama al sacrificio, incluso al silencio. “Muchas veces hay que dar un paso al costado”, como lo hicieron —según recuerda— intendentes que supieron correrse del centro para apostar a la unidad.

Al analizar la marcha del gobierno actual no se detiene en generalidades. La diputada denuncia “muchos anuncios, pero poca gestión”, y no duda en señalar el nivel “bajísimo” de ejecución de obras. Más aún, alerta sobre “una retirada muy fuerte del Estado en cuestiones esenciales: en Educación, en Salud, en inversión, en infraestructura”, sin que eso signifique mayor eficiencia, sino un mayor desamparo. “Uno pasa un día que están bacheando… llueve… y al otro día ese bache ya no está”, grafica, con una imagen tan literal como simbólica del deterioro.

No desconoce el pasado reciente del peronismo, ni esquiva las críticas: “Ha habido faltas, ha habido errores, que hay que asumir… porque incluso en la vida uno comete errores”. Pero revierte la carga de la prueba: “Si te eligieron, ¡es para resolver!”. En ese punto, su voz se vuelve categórica: gobernar es asumir, no culpar. “Un gobierno en 18 meses no es responsable de todo, pero sí es responsable de construir un equipo que resuelva”, expresó en el programa “Cuestión de Fondo” que se emite por Canal 9, Litoral.

Sobre la relación con el Ejecutivo, afirma que ha habido poco contacto con el gobernador, pero sí colaboración institucional desde la Legislatura. Acompañaron emergencias, autorizaron herramientas. También marcaron límites, como en el debate por la OSER. “Lo que no creíamos era que iba a ser explotando todo con el costo que tienen no solo para los trabajadores y para la provincia, sino sobre todo para el afiliado”.

Cuando se le pregunta por los cuestionamientos éticos al peronismo —causas judiciales, condenas, tobillera electrónica—, no evade el tema, pero recurre a su propia experiencia: “Siempre he caminado las calles de mi ciudad y de la provincia con total tranquilidad… nunca dejé de escuchar, con respeto”. Admite que hubo manejos “discrecionales, sí. Irregulares, no”. Y asume que parte del electorado entendió en el 2023 que era momento de un recambio.

Respecto de su relación con la actual vicegobernadora Alicia Aluani, la describe como “cordial, institucional”, aunque luego el vínculo se haya enfriado en la “vorágine de la gestión”, indicó en el programa “Cuestión de Fondo” que se emite por Canal 9, Litoral.

En medio del desierto político que atraviesa el peronismo entrerriano, su figura no busca ser oasis ni fortaleza, pero sí faro. No promete resurrecciones ruidosas, sino un trabajo de fondo. Como quien conoce el barro y también el sentido de la espera, sostiene: “Hay que dejar que el gobierno despliegue… pero tampoco voy a dejar de decir lo que me parece”. Como el viejo arte de no sumarse a las expresiones vacías que además de aturdir, no dicen nada, Stratta asume que la estrategia no es el silencio, sino la palabra justa.

– ¿No tiene un perfil demasiado bajo, pese a ser la jefa del bloque en Diputados de la oposición?

-No, creo que uno tiene que hablar cuando las condiciones están dadas, cuando tiene que tomar una definición. Así lo hacemos en la Legislatura cuando asumimos una posición, cuando la defendemos; cuando acompañamos o disentimos en un proyecto; cuando vamos a las reuniones de Comisión, cuando escuchamos a los diferentes espacios e instituciones que nos van a ver, cuando el Estado provincial o el Estado nacional se retira. Hemos sido muy firmes cuando el gobierno sancionó la ley de la OSER (Obra Social de Entre Ríos) y nosotros dijimos nuestra parte; hicimos nuestras críticas. Pero, también entendemos cuál es nuestro rol. Hoy, hay un oficialismo que tiene que gobernar, que tiene que gestionar, que tiene que hacerse cargo de la cosa pública. Y, por nuestro lado, defender las posiciones que hemos defendido siempre: defender a los entrerrianos; y siempre que me ha tocado hacerlo, lo he hecho con la misma coherencia y las mismas convicciones con la que he recorrido mi camino en la vida personal y en la política también.

-Pero no está participando en la campaña electoral. Además, no queda tanto tiempo.

-Hemos recibido, particularmente estuvimos con los candidatos que encabezan nuestra lista… Primero estuvimos en el bloque de Diputados previo al cierre de lista, escuchando a los dos principales candidatos que tenemos, en el caso de “Beto” (Adán Humberto) Bahl y en el caso también de Guillermo Michel. También los acompañé a recorrer Victoria y entendemos que tenemos un rol institucional, pero también político. Nosotros creemos que la etapa de la campaña electoral empieza en agosto, para eso hay plazos… para eso hay tiempos. Y también creemos que nuestro rol y nuestra función está en la Legislatura y está en la calle, militando la boleta. Y muchas veces por ahí sin tanta, quizás, presencia mediática, pero sí en una militancia que es cuerpo a cuerpo y que es cara a cara siempre.

-Y si le dicen Stratta la precisamos en una de las dos listas.

-Y ya están cerradas las listas. Yo creo que nuestro rol está acá.

-Aquí han pasado tantas cosas hasta el cierre de una lista…

-Siempre soy de la idea de cuando asumo un cargo y asumo una responsabilidad terminarlo. Creo mucho en eso. He tenido incluso conversaciones y distintas posiciones que han asumido compañeros y compañeras de mi espacio político respecto de esto. A mí me pasó siendo ministra de Desarrollo Social en su momento… Gustavo Bordet también me había ofrecido… mientras fui vicegobernadora y siempre creo en los lugares en donde una desarrolla su tarea, creo también que la gente nos honró con su voto y nos puso en un lugar y que eso hay que cumplirlo. Entiendo también quienes deben asumir otras responsabilidades, quienes entienden que tienen que salir a militar una lista o a formar parte de una lista. Creo que el peronismo tiene hombres y mujeres que no están ocupando hoy roles institucionales y que están para acompañar este proceso electoral de cara a octubre.

– ¿Y qué opinión tiene sobre el peronismo disidente que puede ir por fuera?

-Creo que nosotros tenemos que pensar en qué es lo mejor para los entrerrianos más allá, ¿no? del peronismo. Creo que los entrerrianos necesitan que nuestro espacio político vaya con una posición unificada a las elecciones, porque del otro lado está el recorte. Del otro lado está el ajuste. Del otro lado está esta sociedad de (Rogelio) Frigerio y (Javier) Milei. Esta sociedad Milei-Frigerio claramente no le ha hecho bien a la provincia, no le ha hecho bien a los entrerrianos, no les hace bien a los municipios entrerrianos… que baja la coparticipación. Entonces, si es una alianza electoral una entiende la vocación del gobernador Frigerio, hace una alianza electoral… ahora… esa alianza electoral no redunda en beneficios para los entrerrianos, no redunda en beneficios para la provincia. Entonces, yo creo que el peronismo en esto tiene que poder dimensionar cuál es el daño de no poder ir unificado, y que podemos disentir, que podemos tener diferentes miradas, que podemos tener diferencias sobre el modo en que construimos. Ahora, lo cierto es que esas diferencias pueden esperar para el 2027, que ahora hay problemas demasiado grandes en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, y que ameritan a que hagamos un sacrificio, a que muchas veces demos un paso al costado… ha pasado con el grupo de intendentes, ¿no? El grupo de intendentes que en algún momento estuvo enrolado en PAR (Peronismo Amplio Renovador), el grupo de intendentes que generacionalmente se habían unido, fueron entendiendo cuál es el verdadero problema que tenemos. Y el verdadero problema es enfrentar el recorte, es enfrentar el ajuste, es defender los intereses de los entrerrianos que se necesitan mucho. Y hay algo también que ha mostrado recién, también escuchaba esto de que muchas veces las legislativas son elecciones de medio término, con un muy bajo porcentual de electores que van a votar. Ahora, lo cierto es que la legislatura nacional ha trabajado sobre leyes que son importantes. Estamos hablando de las jubilaciones de los argentinos y de las argentinas, estamos hablando de las leyes que protegen a las personas con discapacidad, estamos hablando de cosas muy importantes y muy valiosas, y me parece que en este sentido, más allá de las diferencias, más allá de las disidencias, yo respeto muchísimo lo que cada una de esas personas esgrimen, pero creo que es demasiado grande la responsabilidad que tenemos de enfrentar a Milei a nivel nacional y a Frigerio a nivel provincial, y para eso necesitamos aunar esfuerzos.

La gestión de Rogelio Frigerio

-Ha transcurrido un año y medio de la gestión de Rogelio Frigerio. ¿Qué le cuestiona y qué considera como positivo?

-Dos o tres cosas… veo muchos anuncios, pero poca gestión. La verdad es que en ese sentido aparece siempre el anuncio, pero nunca aparece en la superficie la gestión, la obra. Ha habido también un endeudamiento muy grande. Y ahora están pidiendo una nueva autorización para endeudarse por quinientos millones, han triplicado la deuda que recibió.

-Hay que reconocer que no tiene los recursos que tuvieron Sergio Urribarri ni Gustavo Bordet.

-No tiene los recursos porque el gobierno del presidente Milei no la manda y con el que él (por Frigerio) está aliado políticamente y al que le vota todas las leyes. Entonces, en ese aspecto yo veo muchos anuncios, muchas quejas, una queja permanente, 18 meses lleva de gestión. Yo no lo pude acompañar en la ciudad Victoria porque tenía responsabilidades institucionales, tenía trabajo aquí (por Paraná). Pero, él recorrió obras que nosotros ya habíamos ejecutado en un 80-90 por ciento. El nivel de obra es bajísimo… Lo que está sucediendo en las rutas… uno pasa un día que están bacheando… llueve… y al otro día ese bache ya no está. Vuelvo a decir: ¡triplicó el endeudamiento! Y ¿saben qué veo? Que hay una retirada muy fuerte del Estado en cuestiones esenciales: en Educación, en Salud, en inversión, en infraestructura. Y no veo un Estado más eficiente por esa retirada que están haciendo del Estado. Veo a los intendentes y a las intendentas muy preocupados. He estado mucho con la intendenta Victoria, quien ¿¿tenía un compromiso de pago de deuda que había asumido el gobierno anterior. Ella pidió un adelanto de coparticipación al gobierno provincial… un adelanto de coparticipación (no un crédito) ¡y no se lo dieron! Entonces, ¿qué creo yo? Que hay mucha queja, que hay muchas cosas que se dicen, pero faltan cosas que se hagan, que se materialicen. Estamos trabajando en la legislatura sobre la figura de los Consorcios de Vialidad. Tienen la Emergencia Vial… La figura de los consorcios, la articulación público-privada, pero seguimos generando una expectativa en la sociedad que después no sucede, no se plasma en los hechos. Entonces, creo que esta sociedad (con Milei) puede servir electoralmente para Frigerio, pero les hace mal a los entrerrianos. No está redundando en un impacto positivo para la ciudadanía. Y vuelvo a decir: siento mucha queja, pocos hechos. Y lo que ya he señalado: se ha triplicado la deuda. Entonces, si hablamos de gestiones eficientes… endeudarse no en el marco de una gestión eficiente, es decir, el Estado se retira… están cerrando… no hay transporte a veces escolar para para llevar a los gurises; están cerrando algunas unidades educativas… El gobernador ha tenido herramientas de parte de la Legislatura: hay emergencia Educativa; emergencia en Obras Públicas; emergencia Vial; emergencia Alimentaria y han sido prorrogadas para que el gobernador tenga las herramientas para gestionar.

-Está bien lo que usted platea. Pero, hay también que tener en cuenta -como usted lo marcó- que van 18 meses de gestión. Y desde el 2003 hasta 2023 gobernó el peronismo: 20 años. Se venia de una situación vial preocupante, con problemas edilicios en las escuelas. La vez pasada hablábamos con la directora de una escuela de San Jaime de la Frontera que decía que la escuela estaba partida al medio y cuando llueve ni siquiera se puede brindar clases porque llueve más adentro que afuera. Y entendemos que hay cosas urgentes que deberían resolverse… pero se viene de 15 días de vacaciones.

-Seguro. No estoy cuestionando que todos los problemas que hoy tiene la provincia o que tiene el gobierno son responsabilidad del (actual) gobierno. Lo que digo es que el gobierno tiene la responsabilidad de solucionarlos. Y si durante 20 años gobernó el peronismo -porque esto pareciera a veces ser una definición estigmatizante-, fue porque el electorado entrerriano, porque los vecinos y las vecinas así lo definieron. Y en la última elección -en el 2023- perdimos por pocos votos también. Entonces, el entrerriano ha valorado también positivamente esas gestiones; que ha habido faltas, que ha habido errores, que hay que asumir… porque incluso en la vida uno comete errores, en la vida uno no hace todas las cosas bien. El tema es asumir la responsabilidad que nos cabe en el momento político en el que nos toca gobernar. A mí cuando me tocó asumir como ministra… recuerdo que era una época muy dificultosa… en ese momento los sueldos se pagaban escalonadamente; había una situación difícil para la provincia; había una situación difícil para la Argentina. Nos tocó gestionar en pandemia también, porque parece que eso pasó hace mucho o en otro momento. Ahora, en ningún momento nos corrimos de la responsabilidad que nos cabía. Lo que yo digo es: ¿un gobierno en 18 meses es el responsable de todas las situaciones con las que se encuentran? No. Ahora, si te eligieron, ¡es para resolver! Si te eligieron, es para construir un equipo que resuelva. Si te eligieron, es para poder relacionarte con los intendentes y solucionarle los problemas con los que se encuentran. A eso me refiero.

-Usted considera que ahí se está fallando en el rol que deben tener al construir políticamente con los intendentes. A propósito, la relación con ustedes en la Legislatura ¿cómo es?

-Y nosotros hemos tenido pocas chances por ahí de reunirnos con el gobernador. Sí hay un presidente de la Cámara y hay presidente de bloque de Cambiemos, que generalmente son los interlocutores o los ministros más políticos… de nuestra parte han salido todas las leyes que el gobernador ha necesitado en el marco de la responsabilidad. Y hemos dicho que no, en aquellas leyes que asumimos que eran importantes y no las acompañáramos como fue la creación de OSER. Y uno cuando escucha las cosas que hoy están sucediendo, la verdad es que tenemos la tranquilidad que pudimos escuchar a todos. ¿Y qué le decíamos? Gobernador, usted necesita que prorroguemos la intervención (al IOSPER), nosotros le damos la prórroga de la intervención. Usted necesita más tiempo para poder regularizar la situación, poder tener un diagnóstico más acabado, nosotros lo vamos a acompañar a usted… lo que no creíamos era que iba a ser explotando todo con el costo que tienen no solo para los trabajadores y para la provincia, sino sobre todo para el afiliado. Pero, así son las reglas: a ellos les toca gobernar y a nosotros ser oposición.

-Usted dice “las cosas que vamos escuchando sobre el funcionamiento de OSER”. Pero, ustedes no Doña Rosa o una oyente ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Están haciendo un seguimiento sobre lo pasa en OSER desde que asumió la nueva gestión?

-Estamos haciendo un seguimiento y pedimos un montón de informes. Hacemos pedidos de informes de manera permanentes.

– ¿Y les responden? Porque ustedes cuando eran gobierno tampoco eran de responder.

-Mientras fui ministra, siempre he respondido. Les voy a decir dos cosas: los pedidos de informes… nosotros presentamos un proyecto que era tomando de un proyecto de (Esteban) Vitor, que es para regular y reglamentar los Pedidos de Informes… no hemos tenido suerte para que lo aprobaran. Pero, los Pedidos de Informes generalmente se contestan fuera de término y con la información que no es la información que estamos pidiendo. Es una información generalmente parcializada. Pero, bueno, vamos a seguir insistiendo y creemos que también ahora con una ley de Acceso a la Información Pública, también tendremos otras vías… si no es vía Pedido de Informes para que nos respondan sobre estas cuestiones que nosotros pedimos que se haga un seguimiento cuando se sancionó la ley de OSER, justamente, decíamos esto de la importancia que tiene poder seguir estos temas que son tan sensibles, porque tienen que ver con un tratamiento oncológico, con una medicación crónica.

– ¿Y qué han podido saber al respecto?

-Por ahora, estamos recopilando la información que nos hace llegar la gente y los empleados… muchas veces que están sufriendo… La gente se pone mucho en contacto para contarnos lo que les está pasando. Y reitero: no digo que todas las cosas estaban funcionando bien, había un montón de cosas para mejorar; pero me parece que era en el marco de otra definición y otra decisión. Pero, vuelvo a lo que dijo al principio: hay quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar y nosotros -en este caso- es la de ser oposición. Quizás una oposición que dice las cosas en los espacios y en los ámbitos que lo tiene que decir, por ahí no se escucha demasiado, como se ha señalado acá que como como diputada o como presidenta de bloque… porque también entiendo que hay que dejar gobernar… hay que dejar que el gobierno de la provincia despliegue. Pero, tampoco voy a dejar de decir lo que me parece, aunque después por ahí que señalamos “como maestra ciruela” y esas cosas. Me parece que la democracia es poder disentir y es poder decir también nuestra parte.

La situación judicial que embarga al peronismo

-El peronismo hoy por hoy tiene una expresidenta que lidera el Consejo Nacional del Justicialismo, que está presa domiciliaria con tobillera electrónica. Hay un ex gobernador con dos mandatos que tiene también una condena, que está a la espera de la Corte Suprema y que tiene una restricción, que no puede moverse de la ciudad de Concordia. Hay otros condenados y que están con domiciliaria. ¿Les pasan esas facturas o la gente no tiene en cuenta esas situaciones?

-Yo siempre he caminado las calles de mi ciudad y de la provincia con total tranquilidad y también uno debate, escucha… más que debate, dialoga. Estas cosas aparecen, son temas de actualidad, no las podemos soslayar porque incluso aparecen en mesas de amigos. Una no vive en una isla ni es ajena a la vida cotidiana. Entonces, esas cosas aparecen, se pueden charlar, pero nunca dejé de caminar las calles de mi ciudad con tranquilidad. Y he escuchado un agradecimiento y un abrazo, como también puedo escuchar -jamás a mí me ha pasado que me falten el respeto o que me griten algo-, pero también he tenido la apertura de escuchar lo que haya tenido que escuchar, también con el mismo respeto que siempre se me ha tratado a mí.

– ¿Y nunca le pasaron facturas por sus roles de vicegobernadora, por la causa de los contratos y por los manejos que se pudieron haber hecho en el período en que usted fue vicegobernadora? Nos referimos a esas cuestiones de lo que pasó a partir de la llegada de Alicia Aluani a la vice gobernación y de Gustavo Hein a la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde dieron de baja muchas cosas porque consideraron que eran irregulares. ¿Esas facturas no se las pasaron?

-Yo lo he dicho acá y lo he dicho en todos los espacios: ¡Irregulares no! Discrecionales, sí. Y uno puede estar de acuerdo o no con esa discrecionalidad. Eso, por un lado. Por el otro lado, particularmente también me pasa que como vicegobernadora hice un montón de cosas y acompañamos a un montón de instituciones y tomamos un montón de decisiones en beneficio de los entrerrianos. Entonces, sinceramente, pase de facturas a ese nivel no he tenido. Sí asumo las responsabilidades políticas que me tocan y las cosas que por ahí podríamos haber hecho y no hicimos, como poder transparentar esos procesos que tienen que ver con las contrataciones del Estado. Pero, quiero dejar aclarado eso: irregulares, no. Siempre se hicieron en el marco de los procesos que tenía la vice gobernación. Que ellos la dieron de baja porque consideraron que tomaron la decisión política, en este caso Aluani, porque estamos hablando de la vice gobernación… Yo también, uno cuando hace un repaso… a nosotros nos tocó en los primeros años enfrentar una pandemia. Entonces, por ahí se nos cuestionaba, porque nosotros teníamos los cargos, pero no los cubrimos antes del tercer año. Lo cierto es que los cargos se cubrieron una vez que primero estaban y otra vez que habían pasado situaciones, que habíamos andado también en la gestión. Pero, vuelvo a decir, irregulares no, discrecionales sí. Y hay una parte de la sociedad que seguramente entendió que la cosa iba por otro lado, por eso también terminaron eligiendo a otra fórmula. Ahora, también en el marco de esa gestión hicimos un montón de cosas por las instituciones y por los entrerrianos.

La relación con la vicegobernadora Alicia Aluani

-Y en estos 18 meses, ¿alguna vez habló con la vicegobernadora Aluani?

-Hablé con Aluani sobre todo al principio de la gestión, en el marco de la transición. Sobre todo, hablé los primeros meses con Alicia, después entiendo que en la vorágine de la gestión siempre quedé a disposición de ella, de lo que necesitara. Muchos de los programas que nosotros habíamos impulsado siguieron vigentes y también un montón de gente que nosotros habíamos contratado, designado… también forman parte de sus equipos porque es un capital humano recontra valioso. Tengo buena relación con Alicia, pero obviamente no nos vemos. Una relación que nos cabe institucionalmente. Todos nos tenemos que vincular en pos de la convivencia democrática y el fortalecimiento de la política; que a veces nos olvidamos que tenemos que también honrar y defender la política.

-Usted cobra la dieta como diputada, no la pensión como vicegobernadora.

-Exactamente.

– ¿Y cómo le cayó la decisión de Frigerio que desde el próximo mandato se eliminan las pensiones para el gobernador y el vice?

-Y es una decisión política que tomó el gobernador y que pasó por la Legislatura y que nosotros también acompañamos como bloque.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral)