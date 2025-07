Denuncia penal contra intendente de Colón por incendio en el basural: «Es una clara movida del kirchnerismo», responden desde el municipio

“Aún no fuimos notificados ni comunicados de la denuncia. No sabemos qué fiscal la recibió y si consideran que hay algún ilícito”, dijo a El Entre Ríos.

“Le hacen perder tiempo a la Justicia”

Para el funcionario, “por las personas que intervienen, es una clara movida con intencionalidad política, sistemática del kirchnerismo que no cambia el chip, pese a que la gente no eligió que sigan en el gobierno nacional, provincial ni local. Ya lo han hecho muchas veces; lo hicieron con la pileta del parque y ya vemos que se reanudó la obra, lo único que lograron fue hacer perder tiempo y dinero”.

“Siempre interviene el mismo abogado y lo sube a través de la misma red social que pertenece a su espacio político. El doctor (Gastón) Villanova perteneció a la gestión que llevó el basural a ese lugar; ocho años tuvieron para sacarlo y en un momento en que estaba el GIRSU, había financiación para hacerlo y no lo lograron”.

“Las personas que no resolvieron ninguno de los problemas estructurales de la ciudad, no sacaron las piletas de decantación, no sacaron el basural ni resolvieron el problema del agua, ahora quieren dar cátedra desde afuera. Pretenden jugar con el olvido de la gente inventando hechos que no son reales, le hacen perder tiempo a la Justicia, dinero a los contribuyentes y manipulan a la gente”, señala Daniel Kolankowsky.

“Si la Justicia considera hacer lugar, como siempre estaremos a disposición y brindaremos todo lo que nos pidan”, concluye.