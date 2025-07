Emisión de nueva deuda provincial: cuánto dinero salió a buscar Entre Ríos y cuánto consiguió

La administración entrerriana salió a los mercados con el declarado propósito de hacerse de una cifra ubicada en 50 y 120 mil millones de pesos y logró recaudar 75,11 mil millones, en dos series de bonos: Serie I a un año de plazo, con tasa fija de 35,75% y Serie II a 18 meses, con tasa variable Tamar + 5,5%.

Los resultados de la licitación fueron formalmente comunicados a los operadores del mercado por un documento que lleva la firma del Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Con independencia de las polémicas políticas que rodean al nuevo endeudamiento, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, El Entre Ríos consultó a un operador financiero, acostumbrado a seguir de cerca esta clase de colocaciones, no sólo por parte de los Estados nacional y provinciales sino también de las empresas privadas.

“Me parece buena la colocación de la Serie I”, respondió, desde una perspectiva centrada en la tasa de interés del flamante endeudamiento. A la hora de fundamentar su afirmación, trazó una comparación con títulos del gobierno nacional: “Las Lecap (Bonos del Tesoro Nacional), a plazo similar, rinden alrededor de 38% en el mercado. Es decir, Entre Ríos colocó a una tasa inferior a la de la Nación”.

Respecto de la Serie II, el operador financiero consultado cotejó lo logrado por la provincia gobernada por Rogelio Frigerio con una colocación de Telecom al mismo plazo. “La de la empresa salió con un margen de 4%. Me parece razonable que la provincia pague más (5,5% vs. 4%) que Telecom, porque eso es lo que hoy reflejan los precios de mercado para la deuda provincial. Me parece un margen justo”, concluyó.

El Entre Ríos