OSER: descartan conflicto con médicos y anuncian vuelta de odontólogos

El presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, descartó que exista conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) a partir de diferencias impagas por prestaciones y confió en que la cobertura a los 300 mil afiliados no corre ningún riesgo.“No hubo tal amenaza de corte. Hoy (por este martes) estuvimos reunidos con las autoridades de la Federación Médica. Estamos en un proceso de revisión de valores, tenemos que cancelar un saldo de una factura pero no vemos que vaya a haber corte. Este miércoles se cancelará ese saldo que tampoco es muy grande. Simplemente tenemos en revisión el convenio y que tenemos que volver a negociar”, aseveró en declaraciones al programade Radio Plaza 94.7.Gallegos transmitió “tranquilidad” a los afiliados a OSER. “Entiendo por ahí la ansiedad. Pero quiero trasmitir tranquilidad. Todo aquel que tenga una intervención esta semana, esa intervención se va a hacer porque no va a haber corte de servicio”, apuntó.

El funcionario desacreditó las aseveraciones del presidente del Círculo Médico de Paraná, Eduardo Vesco, que planteó que OSER tiene el valor de la orden de consulta más baja del mercado ($18 mil sobre una media de $20 mil) y también que la obra social pague prestaciones a los cuatro meses. “No, la verdad que no, es completamente inexacto. Es completamente inexacto –aseveró-. En primer lugar, por primera vez en muchos años la obra social paga un honorario que tiene razonabilidad y que es equivalente al que pagan las demás obras sociales provinciales del país. De hecho, nosotros hicimos un esfuerzo enorme para llevar el valor de la prestación a valor de mercado. No lo digo yo, lo dicen los propios médicos que componen la Federación Médica. El esfuerzo que ha hecho la OSER por actualizar los honorarios médicos ha sido enorme y por eso es que ahora necesitamos renegociar nuevos valores que por supuesto deben hacer acordes a lo que ellos esperan. Y eso de que cobran a cuatro meses es otra cosa absolutamente falsa”.

-Usted había dicho que en 30 días de iniciada la gestión de la OSER se iban a normalizar todas las prestaciones.

-Tenemos absolutamente todos los servicios vigentes de la obra social. Desde las prácticas médicas a los medicamentos, las prótesis hasta los acompañantes terapéuticos, los cuidadores. Está absolutamente todo en vigencia y cobrando regularmente. Estamos proyectando la apertura de centros odontológicos o la contratación de centros odontológicos en el interior. Paraná será más cerca de fin de año, con lo cual vamos a restituir el servicio de odontología. Todos los servicios funcionando y no recibimos quejas por ahora de los prestadores. Lamento que por ahí, por este pequeño ruido con la Federación Médica, se piense que hay algo que no está funcionando bien. Porque realmente no es así.

-Con los odontólogos hubo en 2024 un conflicto que se judicializó con el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. ¿Van a contratar con el Colegio?

-Es una de las cosas que está por definirse. Estamos haciendo un relevamiento de la cantidad de profesionales que estarían en condición de dar prestación. Y un relevamiento del costo aproximado.

Desinteligencia

Todo se originó por una nota que envió la OSER, con la firma de su presidente Mariano Gallegos y vicepresidente Ricardo García, el 1º de julio, al presidente de la Federación Médica, Fernando Vázquez Vuelta, en la que “denunció el acta acuerdo” que habían firmado las partes en abril pasado.

Desde OSER argumentaron que “es necesario rever los valores de las prácticas médicas que se detallaron oportunamente en los anexos adjuntos al acta mencionada”.

“Esta necesidad se fundamenta en la comprobación del desmesurado aumento que presentó la facturación de los meses consiguientes, situación que de no mediar las correcciones necesarias, pondrían en serio riesgo la viabilidad financiera del acuerdo”, señalan desde la obra social.

El 11 de julio vino la repuesta de la Femer, con la rúbrica de Vázquez Vuelta y del secretario Lautaro Torriani. Allí, indican que tras la denuncia del acta acuerdo por parte de la OSER, “nuestros profesionales continuarán brindando prestaciones a v/afiliados por el plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de la notificación de la denuncia del acta acuerdo. Para ello es condición necesaria que la OSER dé cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos asumidos, abonando puntualmente los aranceles pactados. Nuestros representados no pueden brindar sus servicios profesionales con aranceles y plazos de pago indefinidos. En este sentido, de no cancelar las obligaciones pendientes antes del miércoles 16 de julio próximo, será reflejado en el informe semanal de estado de situación de obras sociales y prepagas que nuestra institución emite, informándose como suspendida”.

La respuesta de la Femer agrega: “Respecto a vuestra pretensión de revisión de valores, manifestamos la disposición de la Femer a mantener las reuniones técnicas necesarias para alcanzar acuerdos arancelarios satisfactorios aplicables a partir de la finalización de la vigencia del presente. En este sentido, los invitamos a formalizar vuestras propuestas a fin de poder avanzar en las negociaciones”.

Entre Ríos Ahora