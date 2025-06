OSER: «En 30 días vamos a ampliar prestaciones»

Sentado ya en el sillón de presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el organismo que suplanta al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el abogado Mariano Gallegos se muestra confiado en que los 300 mil afiliados irán notando el cambio de paradigma más temprano que tarde.«El escenario principal de ordenamiento concluyó», dice Gallegos durante una entrevista con el programade Radio Plaza 94.7. Se refiere a la etapa de la intervención, que arrancó en diciembre y concluyó este 12 de junio. «Lógicamente -agrega- siempre hay que ir controlando las variables porque está muy fina la economía. Y estamos monitoreando que no se escape ninguna variable. Pero nos ajustamos porque tuvimos que darle aumentos a algunos prestadores porque no podían seguir. Pero está todo encaminado. Y todas las prestaciones vigentes, todos trabajando. Ahora, toca demostrar que podemos responder para lo que nos convocaron, que es tener una obra social más ágil, que dé respuesta a los afiliados».

Gallegos admite que el aumento en el costo de la salud crece y que. en contrapartida, los aportes que recibe OSER son los mismos. «Aunque no hemos planteado una nueva forma de financiamiento. No lo hablamos con el Gobernador. Trabajamos sobre el presupuesto que tenemos, con orden, con ajuste de muchas cosas, desde cosas que aunque parezca que son insignificantes, son gotas que llenan el vaso. Por ejemplo, la despapelización, que lleva a un enorme ahorro. Estamos trabajando sobre todos los frentes. Entendeos que cualquier forma de financiación adicional, no sería descartada. Pero no hemos hablado en absoluto de eso. Por ahora, no lo necesitamos», asevera.

Respecto del aumento a prestadores, aseguró que fue en respuesta a un planteo hecho. «Hubo que responder porque estaban trabajando con aranceles con valores de noviembre de 2024. Y si bien por suuerte la inflación no es mucha, de noviembre del año pasado a este año los valores estaban desactualizados, y sus costos aumentaron. Para no afectar la prestación, tuvimos que sentarnos a negociar y conceder aumentos», apuntó.

Gallegos asevera que OSER ha ido recuperando prestaciones para el universo de afiliados con que cuenta. «Hemos regularizado las prestaciones básicas -indica-. Estamos trabajando en el convenio de odontología. También estamos siendo muy cuidadosos con ese convenio. La odontología es un dragón que podría llevarse muchos fondos. Estamos siendo muy prudentes. Pero vamos a ir anunciando prestaciones nuevas. En el caso de Psicología lo estamos estudiando. Y después tenemos todas las prestaciones básicas cubiertas». Al respecto, el titular de OSER subraya: «Yo creo que la regularización y el aumento de prestaciones se va a dar en no más de 30 días».

Respecto a la gestión de la obra social, proyectó que «a fin de año llegamos sin deuda. Respecto de la superación del déficit, están todas las medidas tomadas. Pero hay una dinámica que es la de la inflación y algunas variables que no manejamos, al igual que los amparos y las medicaciones de alto costo. Por ejemplo, ahora tenemos que responden a un amparo por una medicación de 250 millones de pesos. Es el valor de la mitad de la insulina de toda la provincia. Y es una medicación para un solo paciente. Con esto quiero decir que dependemos mucho de las contingencias, pero tenemos previsto llegar a fin de año llegar sin déficit».

