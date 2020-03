A raíz de la primera detención por incumplimiento de cuarentena a un hombre de Concepción del Uruguay y, para evitar preocupaciones, el director del Hospital Justo José de Urquiza, Pablo Lombardi, emitió un audio con información al respecto: “Por el caso que ya es de público conocimiento, la persona que fue denunciada por incumplimiento de la cuarentena y en donde intervino la Justicia Federal, lo que quiero decirles es que el paciente se encuentra asintomático, el paciente no está enfermo, fue evaluado y se hicieron los estudios correspondientes en la guardia de nuestro hospital en el día de la fecha.

“No está enfermo, no cumplió la cuarentena pero no está enfermo; por lo tanto la posibilidad de que haya algún tipo de transmisión es prácticamente nula”, agregó. “Con respecto a todos los contactos que haya tenido en este tiempo, llevar tranquilidad que no tienen que cumplir con una medida más de las que estamos reiterando en cuanto a los cuidados personales en todos estos días. No tienen que hacer consulta al médico, no tienen que asistir a la guardia, no tienen que hacerse ningún estudio complementario.

Si en este tiempo que quedase, en donde este señor tiene que cumplir con los días que faltan de la cuarentena, tuviera síntomas vinculados con la enfermedad, recién ahí nosotros tendríamos que buscar posibles contacto que puedan estar desarrollando signos propios de la enfermedad”, sostuvo. (LT11)