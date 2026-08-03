Se ejecutan obras de emergencia en escuela secundaria de Basavilbaso

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, lleva adelante una obra de emergencia en el establecimiento educativo, ubicado sobre calle Barón Hirsch 175, en la localidad de Basavilbaso, departamento Uruguay.

El edificio data de una construcción de 1980 y cuenta con una superficie de 2.882 mt2 distribuidos en aulas, laboratorios, grupos sanitarios, dependencia administrativa y vivienda del portero. Además de la escuela secundaria, en el inmueble funciona la Escuela Secundaria para Adultos (ESA) N° 13 y la Tecnicatura Superior en Granja y Producción Avícola de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La intervención fue definida a partir de una inspección realizada por el equipo zonal departamental de Arquitectura, que detectó deterioro en el tapial ubicado sobre calle Quiroz. La estructura presentaba una fractura en su base y una pronunciada inclinación, producto del empuje de tierra generado por el desnivel entre el interior del predio y la vereda, situación que representa un riesgo para las personas que circulan por el lugar. Asimismo, se verificaron problemas de humedad en el local de maestranza, ocasionados por filtraciones provenientes de una pared lindera.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que «estas intervenciones responden al compromiso del gobierno provincial de sostener una infraestructura escolar segura y en condiciones para el desarrollo de los chicos y su aprendizaje». Asimismo, explicó que «este tipo de obras de emergencia se ejecutan frente a situaciones concretas que en ocasiones representan un riesgo para la comunidad educativa y, en este caso, debido a los distintos establecimientos que allí funcionan, tendrá un impacto directo sobre una amplia población educativa».

Los trabajos contemplan la demolición y reconstrucción del tapial sobre calle Quiroz mediante una estructura de hormigón armado, con vigas de fundación y columnas que brindarán mayor resistencia y estabilidad. También se ejecutará mampostería de ladrillo, además de la reparación y reinstalación del portón de acceso vehicular y de una puerta de servicio. En el sector de maestranza se realizarán tareas para eliminar filtraciones, reconstruir la capa aisladora vertical y reparar los revoques afectados por la humedad. La obra tiene un plazo de ejecución de 30 días corridos y está a cargo de la firma Constructora Cardenal S.A.S.