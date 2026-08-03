Federal A: Gimnasia goleó a Tucumán Central en el arranque de la Reválida

Este domingo se produjo el debut de Gimnasia de Concepción del Uruguay en la Fase Reválida del Torneo Federal A. El conjunto uruguayense recibió en el estadio Manuel y Ramón Núñez la visita de Tucumán Central en un duelo que contó con el arbitraje de Lucas Novelli.

El conjunto uruguayense conducido por Martín Pinilla salió a la cancha con: Emilio Rébora; Juan Casares, Jonathan Benítez, Facundo Laumann, Nicolás Gómez; Santiago Lebus, Lautaro Altamirano, Juan Rodríguez, Nicolás Germanier; Luis Vila y Micael Bogado.

Y fue una topadora. Se puso en ventaja a los 18 minutos por medio de Micael Bogado, que fue también responsable de ampliar la ventaja a los 34. En la segunda mitad pegó de entrada por medio de Nicolás Germanier a los dos minutos y Augusto Sonzogni, a los 25, puso cifras definitivas.

Arranque ideal para el conjunto uruguayense que quedó parcialmente como líder del grupo por diferencia de gol, encima de Boca Unidos y El Linqueño, que también ganaron en el estreno.

En la próxima fecha, el conjunto uruguayense tendrá que quedar libre, por lo que volverá recién en la fecha que se disputará entresemana. En esa ocasión visitará Lincoln para enfrentarse a El Linqueño, que en la jornada inaugural venció a Sportivo AC de Las Parejas por 2-0.