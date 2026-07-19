Concepción del Uruguay tendrá un auditorio tecnológico sustentable

La Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRCU) dio inicio a la primera etapa de construcción de su nuevo auditorio. Se trata de un proyecto estratégico que se emplaza en el terreno ubicado frente a la Defensa Sur, el cual fue cedido a la Universidad en 2016 por la Municipalidad mediante la resolución 38.272, durante el segundo mandato del intendente José Eduardo Lauritto.

El decano de la facultad, Ing. Martín Herlax, recibió al intendente Lauritto para recorrer juntos el predio y supervisar los avances de los trabajos. Esta obra clave no sólo dará respuesta al constante crecimiento de la matrícula estudiantil, sino que se convertirá en un hito de innovación constructiva para la región.

El nuevo edificio tendrá una capacidad para 400 personas. Estará destinado a albergar congresos, colaciones de grado, actos académicos y eventos culturales. Actualmente, las tareas se concentran en la etapa de cimentación, ejecutando los pilotes que transmitirán las cargas al suelo, para luego continuar con las vigas de fundación y la losa.

Ciencia local aplicada a la construcción

La gran diferencia del proyecto radica en que, una vez finalizada la obra húmeda, la estructura se montará íntegramente con madera cultivada en la Mesopotamia argentina. La utilización de este material es el resultado práctico de los desarrollos del Grupo de Estudio de Maderas (GEMA), un equipo de investigación de la propia UTN FRCU.

El GEMA es un referente nacional en el estudio del comportamiento resistente y elástico de las maderas regionales para uso estructural. Sus investigadores no sólo asesoran a empresas del sector para optimizar sus productos, sino que también fueron los responsables de redactar el primer Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601.

Tanto el diseño del proyecto como la dirección de la obra están a cargo de profesionales de la UTN FRCU. Con este paso, el municipio y la universidad consolidan un trabajo conjunto de largo plazo que reafirma la capacidad técnica local y el compromiso con el desarrollo de la educación pública en la ciudad.

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