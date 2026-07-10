El descendente consumo de leche y otros desafíos que impactan en los tambos entrerrianos

Desde la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos señalaron que el consumo interno mantiene una tendencia descendente desde hace una década. También destacaron cambios en el sector productivo y plantearon demandas a la provincia.
La caída del consumo de leche en Argentina continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector lechero. Así lo expresó Sergio Sturtz, integrante de la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos (CAPROLER), quien aseguró que la disminución del consumo no responde a un fenómeno reciente, sino que forma parte de una tendencia que se viene profundizando desde hace al menos diez años.
En diálogo con Diario Río Uruguay, el productor de la zona de Crespo (departamento Paraná) explicó que «es una realidad que la baja de consumo se va dando, pero no es de ahora, sino que venimos ya hace por lo menos 10 años en una tendencia bajista del consumo interno de leche». En ese sentido, precisó que «hoy estamos en 183 litros, pero años anteriores veníamos de 190, 197, y bueno, sigue la tendencia a caer mucho».
Sturtz sostuvo que esta situación responde a distintos factores. «Tiene que ver el tema del poder adquisitivo y por otro lado también el cambio de hábitos», afirmó, al tiempo que señaló que existen diferencias entre los distintos segmentos de consumidores y que la industria nacional enfrenta dificultades para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
Consumo, hábitos y alimentación
El representante de Caproler indicó que la disminución del consumo de lácteos entre los más jóvenes también está vinculada a modificaciones en los hábitos alimentarios. «Deberíamos tener una campaña más de concientización, porque yo creo que va de la mano un poco de la educación, de la dieta como tiene que ser, y toda la generación nueva es como que relativiza todo esto y se va mucho a productos snack», expresó.
Consultado sobre si la problemática responde exclusivamente a cuestiones económicas, Sturtz respondió que «ambas cosas» influyen en la situación. Además, remarcó que el tradicional hábito de consumir leche en distintos momentos del día fue perdiendo presencia con el paso del tiempo y consideró que esa transformación también repercute en los niveles de demanda.
En ese marco, explicó que muchos de los productos industrializados «son muy competitivos» en términos de precio y practicidad, mientras que la reducción del poder adquisitivo de parte de la población limita la compra de productos lácteos en la cantidad recomendada.
Cómo cambió la producción lechera
Al analizar el presente de la actividad, Sturtz señaló que el sector experimentó un importante proceso de transformación durante los últimos años. «Venimos de hace 20 años de tambos familiares muy chicos, que dejaron de ser viables ya hace 10 años o más, entonces empiezan a concentrar los tambos en tambos más grandes», explicó.
Como ejemplo, indicó que «el 7% de los tambos tiene más de 500 vacas» y que ese grupo «produce más del 30% del volumen total de leche». Asimismo, remarcó que hace una década ese tipo de establecimientos representaban apenas entre el 2% y el 3% del total, mientras que actualmente continúa el cierre de pequeños tambos en todo el país.
El productor agregó que «hoy ya el concepto de productor lechero pasó a ser una empresa lechera», donde la eficiencia resulta determinante para sostener la actividad. En ese sentido, sostuvo que, pese a la reducción del rodeo lechero, la incorporación de tecnología y mejoras en los sistemas productivos permitieron incrementar la producción por vaca.
Exportaciones, rentabilidad y pedidos al Estado
Sturtz también destacó que el crecimiento de las exportaciones permitió absorber parte del incremento de la producción registrado en los últimos años. «Por suerte se está exportando mucho y eso aliviana el mercado interno», afirmó, aunque aclaró que el escenario sería más favorable si aumentara nuevamente el consumo dentro del país.
Respecto de la situación económica de los establecimientos, señaló que «hoy realmente en el tambo ya como empresa tenemos que ser muy exigentes, muy eficientes». Además, explicó que las buenas condiciones climáticas registradas durante el último año contribuyeron a mejorar la producción de reservas y sostener la actividad, aunque aseguró que los márgenes de rentabilidad continúan siendo ajustados.
En cuanto a la relación con el Gobierno provincial, el integrante de Caproler sostuvo que existe un buen diálogo, aunque planteó una serie de reclamos. Entre ellos mencionó la necesidad de crear un laboratorio provincial para el análisis de la calidad de la leche, mejorar el estado de los caminos rurales, revisar la carga impositiva y fortalecer la infraestructura vial para favorecer tanto la producción como el arraigo de las familias en las zonas rurales.
Industrialización y perspectivas para el sector
Durante la entrevista, Sturtz también se refirió a la recuperación de la cooperativa Cotapa y consideró que representa una noticia positiva para la actividad. «Me alegra mucho que nuevamente se ponga en marcha todo esto y que la situación financiera sobre todo haya mejorado», manifestó.
En esa línea, afirmó que «cuanta más industria tengamos, tanto mejor para la producción», aunque insistió en que el desafío pasa por diversificar la oferta. «No nos podemos quedar con 18 tipos de quesos que producimos acá», sostuvo, al comparar la producción argentina con la variedad de lácteos disponibles en otros países de la región.
Finalmente, consideró que la industria deberá adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y desarrollar nuevos productos. «Si usted le ofrece un producto nuevo, distinto, mejor, también va a comprar», concluyó. Además, invitó a participar de la segunda Jornada Láctea que se desarrollará los días 29 y 30 de septiembre en Crespo, donde se presentarán tecnologías, capacitaciones y actividades vinculadas con toda la cadena productiva.