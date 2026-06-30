Juicio a Kueider en Paraguay: el exsenador sigue eligiendo el silencio y la sentencia está cada vez más cerca

El juicio al exsenador nacional Edgardo Kueider, que se lleva a cabo en Paraguay, entró en la etapa final y se espera una nueva audiencia el próximo jueves que podría ser clave para la defensa. Hasta ahora, ya se presentó toda la prueba aportada por la Fiscalía y la acusación pública está en manos de Ysrael Villalba.

La semana pasada, en la última audiencia, el testimonio final correspondió al comisario Francisco Escobar Franco. Se trata del jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Fue quien dispuso, ante el pedido de colaboración de los funcionarios de la Aduana, la intervención de dos efectivos policiales en la zona primaria del Puente de la Amistad. Una vez en el lugar, los uniformados incautaron el Chevrolet Trailblazer en el que se trasladaban Kueider y su pareja, Iara Guinsel. En el interior se encontraron dólares, guaraníes y pesos argentinos.

Ahora, resta concluir con la de la defensa, que es poca. En la etapa siguiente se realizarán los alegatos de cierre.

Cumplidos estos pasos, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción estará en condiciones de emitir sentencia. A Kueider y a su pareja se los juzga por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar. El hecho ocurrió el 4 de diciembre a la madrugada. Desde entonces, ambos están en prisión domiciliaria.

Cuáles fueron los últimos avances

Una de las novedades de la jornada del viernes es que tanto Kueider como Guinsel adelantaron que no declararán. En la primera audiencia habían dicho que sí lo harían. Con esta decisión, el exlegislador se privará de contrariar el relato que hicieron los funcionarios de Aduana del procedimiento realizado aquella madrugada en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad.

Cristian Díaz Benítez, el encargado del grupo de control nocturno aduanero, reveló ante el tribunal que el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

Benítez indicó que le preguntaron al conductor si tenía algo que declarar y respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó. Su relato es congruente con el que dio el comisario Escobar.

En declaraciones periodísticas, Kueider dio otra versión. “El dinero no estaba en mi mochila”, dijo y repitió que no forman parte de la causa. Cabe destacar que una de las pruebas introducidas ante el tribunal integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás fueron los videos del procedimiento. La defensa del exsenador intentó impugnar ese registro, pero no lo logró.