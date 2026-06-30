Docentes se capacitaron en prevención y actuación ante reacciones alérgicas graves

La propuesta surge de una iniciativa de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y se organizó de manera conjunta bajo la coordinación de la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE. El encuentro, desarrollado en el salón del organismo educativo en Paraná, promovió el conocimiento técnico y la aplicación del Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia en el ámbito escolar.

La directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, destacó que se trata de «una propuesta de formación y divulgación de esta ley pionera, que es importante seguir ampliando a otros ámbitos más allá del de la salud. Desde el CGE nuestro interés es llevar a todos los docentes el conocimiento no sólo de la ley sino también de las acciones necesarias para la actuación en estos casos».

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló: «Decidimos comenzar con las capacitaciones en las escuelas porque la niñez es uno de los grupos más expuestos a este tipo de reacciones. Es fundamental que la comunidad conozca cómo prevenirlas, reconocer sus síntomas y actuar de manera inmediata. La anafilaxia puede producirse por alergias alimentarias, medicamentos o picaduras de insectos, y una respuesta rápida puede salvar una vida». El funcionario agregó que el desafío actual consiste en articular circuitos claros de atención y acceso oportuno a la adrenalina en los efectores.

La normativa lleva el nombre de Matías Colaprete en homenaje al joven paranaense cuyo fallecimiento, a raíz de una crisis alérgica, impulsó una movilización ciudadana. «La idea nuestra siempre fue seguir trabajando en la prevención. Esta es la primera instancia de capacitación, lo que más nos interesaba, porque cuando le pasó a Mati nadie sabía nada. Los mismos médicos especialistas dicen que no todos los médicos saben cómo actuar, entonces socializar el protocolo es prevención», expresó Noemí, madre de Matías Colaprete.

«Gracias al Consejo General de Educación y al Ministerio de Salud, la ley fue muy relevante porque es la única que está en Latinoamérica y creemos también una de las pioneras a nivel mundial. Más allá de la tristeza por la ausencia de nuestro hijo, contar con esta ley es una herramienta que nosotros como papás quisimos dar a la sociedad. De alguna manera es un legado que nuestro hijo nos ha dejado» agregó Daniel, padre de Matías.

La capacitación estuvo a cargo de los médicos especialistas Facundo Alejandro Vidal, experto en emergentología, y María Cecilia Cavallo, especialista en clínica, alergia e inmunología. Los profesionales brindaron herramientas precisas para la identificación temprana y la respuesta adecuada ante emergencias médicas dentro de los establecimientos educativos. La actividad contó además con la presencia de vocales del CGE, funcionarios de la cartera sanitaria y legisladores provinciales.