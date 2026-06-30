Giano: «El problema del peronismo nacional y provincial es que no hay conducción ni proyecto de gobierno»

El ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano (PJ-Concordia), habló de la realidad del peronismo nacional y provincial con vistas a las elecciones de 2027 y de su apoyo a Axel Kicillof como posible precandidato a la Presidencia de la Nación. También analizó la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Giano confirmó que “que ya hace dos años por un vínculo que me generó Hernán Orduna con el ministro de gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, tuvimos la posibilidad ya de empezar a conversar y después también estuvimos invitados a unos actos –en algunos estuvo también Enrique Cresto de Concordia- y la verdad que creemos que más allá de nuestro territorio, es importante la experiencia y la capacidad de Kicillof para conducir los destinos del país y esperemos que se pueda ordenar la interna nacional y, de alguna manera, recuperar lo que han sido otros años de gobierno peronista, de los buenos gobiernos”.

Respecto de la posibilidad de que la ciudadanía vuelva a elegir al peronismo, consideró que “eso es una tarea que tiene que dar el mismo peronismo, que hoy no se la estaría dando viendo las peleas que se demuestran en la Legislatura de Buenos Aires o en declaraciones públicas. Parecería que para algunos es peor un gobierno de Kicillof a que siga siendo Presidente Milei, con lo cual parecería también que no están entendiendo que la única forma de volver a enamorar, de volver a generar esperanza en el pueblo argentino es mostrar una unidad que sea diferente a la unidad del último gobierno del justicialismo con Alberto Fernández; que genere un programa de gobierno, que genere una actualización, inclusive hasta de la misma doctrina del justicialismo, porque el peronismo hoy no le está hablando a los jóvenes, el peronismo no está hablando de seguridad, porque parecería que es un tema de ideología de derecha”.

“Hay cosas que tiene que tomarse el trabajo desde la conducción del Partido Justicialista a los equipos técnicos, que tampoco los estamos teniendo con visibilidad, y después, si hay diferencias internas que son naturales porque nunca en un espacio político, cualquiera fuera, se deja conforme a todos, que se vaya a una interna, con PASO o sin PASO –veremos qué es lo que se resuelve, probablemente no haya PASO- y que ahí el que gana conduce, el que pierda acompaña, pero que esa conducción sea abarcativa, que no sea rechazando a los que perdieron. Creo que va por ahí y espero que, a nivel nacional y en todo orden, podamos lograrlo”, definió.

Admitió que “es real” que no se ve esa unidad, especialmente por las diferencias de Kicillof con Cristina Fernández y Máximo Kirchner, y opinó que “Cristina no se ha expresado sobre lo que debería ser el apoyo a Axel Kicillof, pero evidentemente este año debe ser un año de construcción, de bajar la disputa por los egos, por cuestiones mínimas, hasta egoístas e individuales. A nivel nacional vamos a estar votando recién dentro de más de un año, con lo cual hay tiempo. Aunque pueda no compartir, la interna del justicialismo, en otro contexto, se resolvió en mayo del 2019 a pocos meses de la elección con un Twitter de Cristina, y eso no se tiene que dar más. Me parece que lo que tienen que hacer a nivel nacional, que es donde está el 40 o el 50% de la población, de la dirigencia, de la militancia, de los votantes, deberían ser los primeros en dar el ejemplo en este ordenamiento, en una unidad, en la diversidad si se quiere, pero que se pueda lograr que el pueblo argentino vuelva a mirar al peronismo, que hoy claramente no está pasando, más allá que cuando uno ve algunas encuestas que se publican a nivel nacional, hay cada vez un mejor posicionamiento de Axel Kicillof, pero también es verdad que Milei todavía mantiene un caudal de votantes”.

Análisis de la gestión provincial

Consultado por su visión de la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, sostuvo que “hay una gestión que ha podido ejecutar muy poco. Me parece que más allá del contexto económico, hay un apoyo al gobierno nacional que es perjudicial; me parece que en estos dos años y medio de gobierno se ha hecho un esfuerzo para, de alguna manera, responsabilizar al gobierno anterior de algunas situaciones que se habrían heredado y se ha perdido tiempo para ejecutar. Y también las cuestiones que se han ejecutado, como el caso de OSER, han sido muy traumáticas, no sé si necesarias”.

Agregó que “si bien tienen un año y medio todavía para mostrar de alguna manera ejecuciones, es muy difícil cuando hay un gobierno nacional que lo que hace es no enviar los recursos que le corresponden a la provincia, y en todo caso si los manda, son escasos, y ha quitado recursos que antes venían normalmente para el Fondo de Incentivo Docente, para los programas de salud, para arreglar las rutas, para Vialidad. Hay un montón de recursos que no los tiene, pero no es una forma de excusarse sino al contrario, porque hay un gobierno provincial que apoya y adhiere a las políticas nacionales con lo cual no tiene excusa para basarse en esa situación y no tener una gestión con resultados”.

Situación del PJ entrerriano

En ese marco, sobre las alternativas de la oposición planteó que “a nivel provincial, el peronismo tiene casi el mismo problema que a nivel nacional, es decir, no hay conducción. No hay conducción, no hay tampoco un proyecto. Creo que sí hay dirigentes que están en condiciones de encabezar una propuesta para el año que viene, seguramente con elecciones adelantadas y quizás sin PASO, pero todavía no se han visibilizado”.

“Creo que el peronismo en Entre Ríos, al igual que lo que planteo a nivel nacional, hay cosas que deben darse también aquí. Si queremos volver a recuperar la provincia, si se quiere volver a seducir al pueblo entrerriano, hay que mostrarle que hay un proyecto político a largo plazo, con experiencia y renovación, con equipos que estén trabajando en el desarrollo de la provincia de Entre Ríos, y no se estaría viendo todavía esto, con lo cual, tendría el oficialismo provincial esa misma ventaja, si se quiere, que tiene Milei a nivel nacional, en cuanto a que el peronismo hoy no estaría siendo una propuesta, si bien hay tiempo pero las elecciones de Entre Ríos es altamente probable que se desarrollen antes que las elecciones nacionales con lo cual los tiempos me parece que son más apremiantes para que se pueda empezar a trabajar”, sentenció.

Consultado por su futura precandidatura a la Intendencia de Concordia, Giano afirmó que “no está definido” y explicó: “Lo que ocurre es que en Concordia perdimos por primera vez desde la democracia, con lo cual no hay un manual de cómo ser oposición, y obviamente que perdimos después de internas muy traumáticas y de situaciones que no estábamos acostumbrados a padecer. También es verdad que hay un pueblo como el de Concordia que después de 40 años pensaba que un cambio iba a ser una solución para una Concordia mejor y eso no se ha dado, no hay un cambio positivo en Concordia, pero también es verdad que desde la dirigencia estamos intentando reordenarnos, reconstruir los distintos espacios que representan el justicialismo local, sabiendo que por más que nos pongamos de acuerdo la gran mayoría no va a alcanzar, tenemos que también incorporar otros sectores y esto es un proceso que lo venimos desarrollando, pero que es bastante lento y complejo”.

“Estamos frente a situaciones que antes no se habían estado y que complican demasiado, con lo cual, todo lo que sea lanzamiento de candidaturas, no es el momento. Sí es verdad que desde el peronismo a nivel nacional, provincial y obviamente en Concordia, tenemos que mostrar esta propuesta renovadora, que vuelva a seducir y lo primero que tenemos que hacer es no pelearnos, no mostrar diferencias estructurales y lograr una unidad de un proyecto, en este caso local en Concordia, que después lo va a encabezar el que gane. Está bien y así tiene que ser, pero que el que gane después tenga la generosidad de convocar a todos los espacios que participen en una interna y los que participen y pierdan no se vayan a la oposición, como ha ocurrido en estos últimos años. Que haya una pertenencia ideológica, una militancia política por convicción y no que sea por intereses individuales o particulares solamente”, concluyó.

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