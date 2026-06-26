Colón: Una joven motociclista sufrió lesiones graves tras una caída

En horas de la noche, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Avenida Urquiza al 750, donde por causas que se tratan de establecer una Motocicleta marca IKA Salalón 110 cc., conducida por una mujer de 35 años habría perdido el control del rodado y caído pesadamente sobre la cinta asfáltica.

Según se confirmó a Génesis24, como consecuencia del hecho, la conductora fue trasladada inmediatamente al hospital local, donde recibió asistencia médica y se constató que presentaba lesiones de carácter grave quedando internada en observación.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de personal de Policía Científica, Sección Asuntos Judiciales y mecánico policial.

Asimismo, el Motovehículo fue retenido preventivamente por carecer de la documentación obligatoria para circular.

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