Autovía Artigas: Dos colectivos protagonizaron un choque en una rotonda

El siniestro ocurrió durante la noche de este jueves en el acceso a Concordia. Uno de los vehículos impactó contra otro que se encontraba detenido sobre la banquina.
Un accidente de tránsito entre dos colectivos se registró durante la noche de este jueves en la rotonda que conecta la Ruta Nacional 14 con la Ruta Provincial 4, en jurisdicción de Concordia.
De acuerdo a la información proporcionada por la Jefatura Departamental Concordia, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas y motivó la intervención de efectivos de Comisaría Séptima.
Los funcionarios policiales acudieron al lugar tras ser alertados sobre una colisión protagonizada por dos unidades de transporte de pasajeros en uno de los accesos a la ciudad.
Cómo ocurrió el siniestro
Según se informó oficialmente, por causas que aún se tratan de establecer, un colectivo Mercedes Benz modelo OF-1418 circulaba por el retorno con dirección hacia la Ruta Provincial Nº 4.
En esas circunstancias, el vehículo impactó con su parte frontal contra la parte trasera de otro colectivo que se encontraba detenido sobre la banquina.
El segundo rodado involucrado fue identificado como un Mercedes Benz modelo OF-1417, cuyo conductor había estacionado la unidad debido a un desperfecto mecánico.
Intervención policial
Tras el siniestro, personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Desde la fuerza indicaron que ambos vehículos eran conducidos por hombres mayores de edad, aunque no se brindaron mayores detalles sobre sus identidades.
Asimismo, se confirmó que el colectivo que permanecía detenido se encontraba fuera de circulación al momento del impacto debido a problemas mecánicos que habían obligado a su conductor a detener la marcha.
Las actuaciones continúan
Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas lesionadas como consecuencia del choque.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal interviniente, que trabajó en el lugar para relevar información y establecer la mecánica del hecho.
La colisión generó movimiento policial en la zona de la rotonda de las rutas 14 y 4, uno de los puntos de conexión más transitados para el ingreso y egreso de Concordia. DRU