Siguen los preparativos para la 22a. Peregrinación ConcePro

Avanza a paso firme la organización de una nueva edición de la tradicional peregrinación en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt, una muestra de fe que une dos ermitas a lo largo de un recorrido de 40 kilómetros. Bajo el lema «Familia, donde el amor se hace vida», los peregrinos partirán no solo desde Concepción del Uruguay, sino también desde diversas comunidades vecinas. Todos se encontrarán para compartir el camino y celebrar juntos la Santa Misa en el patio de la capilla San José de Pronunciamiento.

Lugares y horarios de salida: ⁣

* ElisaPro: 9 h desde la ermita de Avda. Urquiza y Churruarin, Villa Elisa. ⁣⁣⁣

* HerreraPro: 11h Ruta 39 y acceso a Palacio San José.⁣⁣

* MayoPro: 12.30 h desde la Parroquia de Primero de Mayo.⁣⁣⁣

* SanjuPro: 12 h desde ermita frente a la Parroquia de San Justo.⁣⁣⁣

* CasePro: 12.15 h desde ermita, calle 25 (entre 0 y 2), Caseros.⁣⁣⁣

* SanciPro: 13.30 h desde la capilla de San Cipriano.

Todos los que quieran colaborar de alguna manera pueden contactarse a través de las redes sociales o al teléfono: 3442 515345.

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