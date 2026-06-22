Procesaron a ocho jóvenes entrerrianos que vendían marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis a través de un grupo de Telegram

De acuerdo a lo que se pudo saber, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi y con la intervención del secretario penal ad hoc, Iñaki Bosch, procesó a ocho jóvenes acusados de comercializar estupefacientes a través de un grupo de la aplicación Telegram denominado “Droga Concordia”.

Según la investigación, los imputados utilizaban ese espacio virtual para ofrecer y vender marihuana, clorhidrato de cocaína y pastillas de éxtasis. Dentro del grupo, algunos de los usuarios operaban bajo seudónimos como “La Bomba”, “PontePerro”, “Farmaceuta” y “Vikendi”, identidades que fueron identificadas durante las tareas investigativas.

La causa contó con la participación de tres agentes reveladores pertenecientes a la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal Argentina, quienes se infiltraron en el grupo simulando ser compradores de estupefacientes.

A través de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y de las conversaciones mantenidas con los sospechosos, los investigadores lograron reconstruir la modalidad utilizada para concretar las operaciones y confirmar la comercialización de drogas dentro del grupo virtual.

Además, también fue procesado el creador del grupo de Telegram por el delito de facilitación de elementos y lugares para el comercio de estupefacientes, al considerar la Justicia que su intervención resultó fundamental para que los integrantes pudieran ofrecer y vender drogas de manera más segura, evitando ser identificados por las fuerzas de seguridad.

No obstante, la operatoria fue finalmente desarticulada gracias a las tareas realizadas por los agentes reveladores, quienes lograron reunir pruebas suficientes para avanzar con las imputaciones.

Vale recordar que en noviembre de 2025 se llevaron adelante una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina y ordenados por la Justicia Federal, que permitieron desarticular la organización integrada por ocho jóvenes que utilizaban el grupo de Telegram para la comercialización de estupefacientes en Concordia y la región.

Además de los procesamientos, la jueza Analía Ramponi dispuso un embargo de seis millones de pesos para cada uno de los imputados.

Concordia Policiales

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