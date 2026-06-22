Tiempo en Entre Ríos: llega un nuevo frente frío y se esperan mínimas de 3 grados

El SMN anticipa que, a pesar de las buenas condiciones climáticas, tendremos una semana con frío intenso en la provincia con máximas que no superarán los 16 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este martes será uno de los días más fríos de la semana. En esa línea, se anuncian bajas temperaturas, con máximas que no superarán los 12 grados.

Por el momento no hay nuevos anuncios de precipitaciones en Entre Ríos para lo que resta de la semana. El SMN pronostica nubosidad variable, sin inestabilidades por algunos días.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 12 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 3 grados y una máxima de 13 grados. Allí se prevé un martes ligeramente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 11 grados. En estas localidades se pronostica un día despejado.

Recomendaciones

Evitar exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.)

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de ser afectados por el frío, no te automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

Si tienen medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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