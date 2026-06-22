Se le incendió la casa por sufrir una convulsión y arrojar una frazada arriba de una estufa

El siniestro ocurrió durante la mañana de este lunes. Las llamas afectaron parcialmente a una vivienda, en Concordia.
Según lo que se informó desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia, el siniestro ocurrió durante la mañana de este lunes. Las llamas afectaron parcialmente a una vivienda pero no se reportaron víctimas fatales ni heridos de consideración.
Incendio
El incendio ocurrió minutos antes de las 9:38 horas de este lunes, personal de Bomberos Voluntarios, en conjunto con Zapadores, debió concurrir a un inmueble ubicado en calle Solari al 931.
Allí, las llamas se habían esparcido en la vivienda de material, de unos 10×4 metros, produciendo daños totales en el baño.
Según se detalló desde el cuartel local, aparentemente, un joven de 30 sufrió una convulsión y tiró una frazada arriba de una estufa de cuarzo, lo que originó el siniestro.
Milagrosamente, una mujer de 45 años entró a ayudarlo y aunque la mordió un perro, pudo dar aviso y después llegaron los vecinos a ayudar al joven. Finalmente pudieron rescatarlo de las llamas y lo sacaron de la vivienda.
A los dos damnificados los llevaron en la ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Se informó que «están fuera de peligro».
Prevención
- Para extremar la seguridad contra incendios en el hogar, los siguientes consejos:
- Instale alarmas o detectores de humo en los pasillos, en o cerca de todos los dormitorios, la cocina y el garaje.
- No fume en la cama.
- Mantenga los fósforos y otros materiales inflamables fuera del alcance de los niños.
- Nunca deje una vela o una fogata prendida y descuidada. NO se pare demasiado cerca del fuego.
- Nunca ponga ropa ni nada sobre una lámpara o calentador.
- Verifique que los cables de la casa estén actualizados.
- Desenchufe los aparatos domésticos, como las almohadillas térmicas y las mantas eléctricas, cuando no estén en uso.
- Guarde los materiales inflamables lejos de las fuentes de calor, calentadores de agua y calentadores de llama abierta.
- Al cocinar o asar a la parrilla, no descuide la estufa o el asador.
- Cerciórese de cerrar la válvula en el tanque de un cilindro de gas propano cuando no esté en uso. Sepa cómo guardarlo y transportarlo con seguridad.
- Enséñeles a los niños acerca de los incendios. Explíqueles cómo empiezan accidentalmente y cómo prevenirlos. Los niños deben entender lo siguiente:
- No tocar ni acercarse a radiadores o calentadores.
- Nunca pararse cerca de fogatas o estufas de madera.
- No tocar fósforos, encendedores ni velas (candelas). Comentarle enseguida a un adulto si ven cualquiera de estos artículos.
- No cocinar sin preguntarle primero a un adulto.
- Nunca jugar con cables eléctricos ni introducir nada en un enchufe.