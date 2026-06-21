Federal A: Sportivo detuvo la racha de Gimnasia en Concepción del Uruguay

Este domingo, la acción correspondiente a la 14ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A encontró a Gimnasia de Concepción del Uruguay con Sportivo AC de Las Parejas. El duelo se disputó en el estadio Manuel y Ramón Núñez y contó con el arbitraje de Jorge Etem.

Para este partido, Martín Pinilla eligió salir a la cancha con Ramiro Baró; Juan Casares, Facundo Laumann, Tomás Palladino, Nicolás Gómez; Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano, Agustín Favre, Damián Baltoré; Micael Bogado y Agustín García.

No pudo ser para el conjunto uruguayense, que vio interrumpida su racha de seis encuentros sin derrotas. Fue victoria 1-0 para el Lobo parejense que llegó al gol a los 42 minutos del primer tiempo luego de un tiro de esquina al área para la llegada de Ignacio González. El delantero ganó de cabeza y rompió el cero de la tarde para la ventaja visitante.

Aunque Gimnasia salió mejor en el complemento, no pudo dar vuelta el resultado que acabó en manos del elenco conducido por Lucas Baldino. En este partido, Sportivo salió a la cancha con: Felipe San Juan; Maximiliano Pollacchi, Alexis Schmidt, Marcos Fissore, Agustín Zanoni; Lautaro Laborié, Aaron Martínez, Joaquín Valenzuela, Leonardo Rolón; Gonzalo Schonfeld e Ignacio González.

Con la victoria, Sportivo llegó a 20 puntos y está en la quinta ubicación, a la espera de lo que ocurra con 9 de Julio de Rafaela, con un partido por delante y un punto menos en la tabla. También espera el Lobo uruguayense, que está penúltimo con 13 unidades y debe aguardar el resultado de El Linqueño para saber si caerá al último lugar o no.

En la próxima fecha, Gimnasia deberá visitar a Atlético Escobar en un duelo clave para evitar la última posición; mientras que a Sportivo le tocará ser anfitrión de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Análisis