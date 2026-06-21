Entre Ríos: descubren en el mate propiedades neuroprotectoras frente al Parkinson

Para un entrerriano, el mate es mucho más que una infusión: es sinónimo de amistad, hospitalidad, es algo cultural. El mate forma parte del acervo de Entre Ríos y no por nada es la provincia que más consume yerba mate en todo el país. Es algo profundo, tomar mate, para la inmensa mayoría de los corpovincianos, es un ritual diario y que, a lo largo de la jornada, se repite en varias oportunidades.

Pero hoy, el mate va más allá de una simple infusión, es que adquiere un valor científico sin precedentes. Sucede que el Laboratorio de Neurobiología Experimental (LNE), perteneciente al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer), desarrolla hace algunos años una línea de investigación que posiciona al mate, sí, al mate, en el centro de la medicina preventiva.

Hace 10 años que el laboratorio inició un camino mediante el análisis en modelos animales, buscando verificar de forma empírica si los componentes de la yerba mate presentaban propiedades neuroprotectoras eficaces contra la enfermedad de Parkinson y los resultados obtenidos hasta el momento abren un panorama alentador.

El Parkinson

El proceso degenerativo del Parkinson es de carácter multifactorial, lo que exige estrategias que actúen de forma simultánea en diversos frentes. La investigación del LNE se enfoca específicamente en las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la planta. En condiciones normales, el cuerpo genera radicales libres que resultan nocivos; si los mecanismos reguladores fallan, dicho daño celular se incrementa. Del mismo modo que ocurre con ciertas verduras, el mate interviene neutralizando estos compuestos dañinos.

En el tejido cerebral de los pacientes con Parkinson, las respuestas inmunes e inflamatorias se encuentran desmedidamente alteradas, acelerando la muerte celular. Los agentes antiinflamatorios de la yerba mate actúan moderando esta respuesta nociva, protegiendo las estructuras biológicas.

Entonces entra en juego la riqueza de la yerba mate, que radica en su complejidad molecular, al albergar más de 200 compuestos bioactivos con propiedades benéficas para el organismo. El gran valor de esta línea de trabajo consiste en demostrar el potencial de un alimento de origen completamente natural, muy arraigado en el país, para optimizar la salud general y ejercer un rol preventivo, reduciendo la dependencia farmacológica exclusiva.

Explicación desde adentro

La licenciada en nutrición, docente, investigadora, tesista doctoral en Ictaer y miembro del LNE, Florencia Echeverría, dialogó con UNO sobre los alcances del estudio que pone a la infusión por excelencia a nivel nacional a la vanguardia de la salud cerebral.

“Hace unos años ya, la idea original surgió a partir de la inquietud de una neuróloga que se llama Emilia Gatto. Ella se dedica al tratamiento de la enfermedad de Parkinson y observó en un congreso que se hablaba mucho, y eso está probado, que el café tiene propiedades neuroprotectoras”, explicó en el inicio quien se incorporó al equipo de trabajo en 2020, en el marco de una beca Conicet cofinanciada con el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Y siguió: “Frente a eso, se planteó que nosotros en Argentina, al igual que en Uruguay, tomamos mucho mate, y que uno de los grandes compuestos que tiene el mate es la cafeína, al igual que el café. La inquietud nació en base a esa analogía, entonces, a partir de allí ella comenzó a trabajar en una investigación de caso-control y encontró una relación inversa entre las personas que consumían grandes dosis de mate, es decir, más de dos litros por día en el formato tradicional de mate con bombilla, y la aparición de la enfermedad de Parkinson”.

—¿Cómo tomaron la posta?

—Nosotras, en base a ese antecedente, queríamos explicar el comportamiento detrás de esa menor incidencia. Empezamos a trabajar con un modelo animal de la enfermedad de Parkinson, realizándoles a los animales un tratamiento crónico con una infusión de yerba mate que se les administra en sus biberones. Luego de este período, se induce el modelo de la enfermedad. Lo que encontramos en los animales que consumían mate es, efectivamente, este efecto neuroprotector; un resultado sumamente interesante que actualmente está en vías de ser publicado.

Más adelante, Echeverría explicó: “Tenemos que pensarnos como organismos que estamos expuestos a muchas sustancias que generan lo que conocemos como estrés oxidativo, como la exposición a toxinas ambientales, al humo del tabaco o a la radiación. Todo esto genera que las células comiencen a funcionar mal o mueran. Particularmente en la enfermedad de Parkinson lo que sucede es que se mueren las células productoras de dopamina en una región específica del cerebro. Al disminuir la dopamina, que es un neurotransmisor fundamental involucrado en el movimiento, se generan esos movimientos anormales típicos de la enfermedad.

—¿Y dónde entra la yerba para contrarrestar ese proceso?

—En este contexto, el mate aporta una enorme cantidad de compuestos antioxidantes. Son estos compuestos los que nos protegerían frente a la agresión de los radicales libres, generando la sobrevida de las neuronas y resguardándolas frente al daño que se pueda estar produciendo en el ambiente. Actualmente nos estamos focalizando puntualmente en estudiar estos grandes mecanismos a grandes rasgos: el efecto antioxidante y el antiinflamatorio. La idea a futuro es ahondar aún más en los engranajes específicos que engloba cada uno.

En otro tramo, manifestó: “Encontrar estos efectos en Entre Ríos es muy importante porque se trata de una infusión ampliamente difundida en nuestro territorio, de hecho, somos los que más consumimos yerba mate en toda la Argentina. Descubrir que, además de consumirlo porque nos gusta y por placer, tiene un plus real para nuestra salud, es algo sumamente valorado por la comunidad.

Más detalles a tener en cuenta

—Además de la prevención, ¿el laboratorio trabaja en el tratamiento de los pacientes que ya padecen la enfermedad?

—Así es, estamos estudiando a la yerba mate en el contexto del tratamiento propio de la enfermedad. Como terapia estándar para el Parkinson se utiliza un fármaco llamado Levodopa, el problema es que su uso a largo plazo genera un tipo de movimientos involuntarios que terminan resultando incluso más incapacitantes para la persona que los de la enfermedad propiamente dicha. En el laboratorio estamos evaluando el efecto protector que pueda generar la yerba mate frente a las consecuencias colaterales de este fármaco. Esas son hoy nuestras dos grandes líneas de investigación relacionadas a la yerba.

En el final, Florencia Echeverría enumeró al equipo de trabajo que lleva adelante tan importante investigación: “La directora es la Dra. Irene Taravini, y como integrantes del laboratorio estamos la Dra. Cecilia Cura, Lic. Teresita Tribbia, Lic. Aylén Nelson y yo”.

Y cerró: “Además todas somos docentes investigadoras de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos”.

Uno