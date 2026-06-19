Este sábado 20 se cumplen dos años del trágico siniestro vial que le costó la vida a cuatro jóvenes de Basavilbaso

Llega el 20 de junio y no es un día de festejos para la comunidad de Basavilbaso y mucho menos para las cuatro familias de los jóvenes fallecidos hace dos años, cuando en horas de la madrugada fueron embestidos frontalmente por un Volkswagen Passat, conducido Juan Ruiz Orrico.

Las cuatro víctimas fatales eran trabajadores del Frigorífico Fadel de Pronunciamiento que viajaban en un Chevrolet Corsa rumbo a su trabajo, siendo estas Leandro Almada, de Rosario del Tala; Lucas y Brian Izaguirre, ambos de Basavilbaso y Axel Rossi también de la Ciudad del Riel.

Tras una larga IPP a cargo del doctor Eduardo Santo, en la que el acusado fue representado por el doctor Félix Pérez, la Querella ejercida por el doctor Mario Arcusin, intentó que Orrico fuera detenido y quedara bajo prisión preventiva, sosteniendo los riesgos de fuga a raíz de los contactos del acusado, llegando a decir que Orrico “podría escapar en un barco de ultramar como polizón desde el puerto de Concepción del Uruguay”.

Tras el juicio, al que Orrico llegó en libertad, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, en ausencia del imputado, lo declaró autor material penalmente responsable del delito de “ Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis del Código Penal)”. Y lo condenó a la pena de 5 años y 8 meses de. Prisión.

Ante el fallo, la Defensa recorrió en Casación esperando lograr que se anule el fallo y así llegar a una condena menor para Orrico.

Al cumplirse dos años de aquella fatídico madrugada, se espera conocer la sentencia, la que el Tribunal de Casación de Concordia puede dar el lunes 22 como límite de tiempo.

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