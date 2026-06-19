Ingresó a la autovía Artigas por un paso no reglamentario y provocó un choque con un camión

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Autovía “José Gervasio Artigas” de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 243.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental Concordia, el hecho fue protagonizado por un camión Mercedes Benz, conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña, y un automóvil Peugeot 307.

Según las primeras actuaciones policiales, la colisión se produjo cuando el conductor del Peugeot intentó incorporarse a la autovía a través de un ingreso no habilitado, siendo impactado por el camión que circulaba por la cinta asfáltica.

A pesar de la violencia del choque y de las características de los vehículos involucrados, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales.

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