El IAPV y el Colegio de Arquitectos analizaron la implementación del etiquetado energético de viviendas

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, se reunió con la presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (Cauper), Mariela Gallicchio, con el objetivo de analizar la implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (Pronev).

La iniciativa busca implementar un sistema de certificación en todo el país que permita clasificar las viviendas de acuerdo con su desempeño y requerimiento energético.

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de capacitar a los técnicos del organismo sobre las condiciones de diseño que deberán incorporar los proyectos para mejorar su eficiencia energética. Asimismo, se remarcó la importancia de informar a la comunidad sobre las ventajas y el ahorro económico que implica optimizar estas condiciones en una vivienda.

Además, se planteó la necesidad de evaluar los planes habitacionales vigentes para introducir mejoras, comenzar a etiquetar las viviendas sociales que construye el instituto y optimizar así su calidad constructiva.

De la reunión participaron también el vocal del IAPV, Eduardo López Segura, y el responsable del Área de Capacitación Permanente del organismo, Néstor Otasso.

Finalmente, se extendió la invitación a los técnicos y profesionales del organismo para participar de la Jornada de Eficiencia y Avances, que se desarrollará el 25 de junio en Paraná, con el objetivo de profundizar conocimientos y promover herramientas vinculadas a la eficiencia energética en las viviendas.