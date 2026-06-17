Frigerio recorrió obras de infraestructura y viviendas en Villa Paranacito e Ibicuy

En Villa Paranacito, acompañado por funcionarios, el mandatario observó la obra del dique de defensa para evaluar los puntos pendientes y las tareas complementarias necesarias para su culminación definitiva. Respecto a esta infraestructura de contención, Frigerio subrayó la urgencia de los trabajos: «Estamos preocupados como todos por El Niño y las consecuencias que puede traer; tenemos que estar preparados y hacer las cosas que hay que hacer para mitigar cualquier impacto de ese fenómeno del clima».

En materia habitacional, recorrió el barrio de las 50 viviendas, cuya obra fue recientemente transferida al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para su pronta reactivación y finalización. Este proyecto, originalmente enmarcado en un plan de emergencia hídrica de 2017, atravesó distintas etapas de rediseño y permaneció paralizado desde 2022.

Asimismo, junto al intendente Eduardo Melchiori analizó el avance de las 25 viviendas que actualmente ejecuta el municipio, destacando el trabajo que se viene realizando para dar continuidad a estas soluciones habitacionales tan esperadas por la comunidad. Durante la recorrida también se abordaron las obras complementarias de infraestructura previstas para el sector, entre ellas la instalación de una línea eléctrica de media tensión y un transformador que permitirá abastecer tanto a este barrio como al loteo municipal destinado al programa Procrear.

Luego, los funcionarios se trasladaron al acceso a Ibicuy, donde se lleva adelante una intervención que el gobernador calificó como fundamental tras años de «desinversión, abandono y corrupción». Sobre los trabajos, Frigerio expresó: «Veo mucho movimiento y estoy muy contento de que esto avance bien para darle la tranquilidad a los vecinos de que el ingreso al pueblo se está arreglando después de muchísimo tiempo».

Al respecto, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, valoró la presencia del mandatario y destacó que «la obra de la ruta era la más importante que esperaban los vecinos». Resaltó que, en pocos meses de gestión, la provincia ya ha intervenido el acceso en dos oportunidades; y destacó otras gestiones locales, como un crédito con el IAPV para finalizar obras en 74 viviendas y una inversión energética estratégica para dotar de electricidad a otras 51 casas y a la escuela agrotécnica.

Finalmente, las autoridades participaron de la presentación de la puesta en valor de las oficinas del Ente Administrador del Puerto de Ibicuy (EAPI), una mejora significativa para el funcionamiento administrativo y operativo del ente. Allí, analizaron los distintos proyectos se vienen impulsando con el objetivo de consolidar al Puerto de Ibicuy como el puerto de aguas profundas más importante de Entre Ríos y uno de los principales nodos logísticos del país. «Estamos trabajando con una visión estratégica de largo plazo para transformar al Puerto de Ibicuy en un motor de desarrollo para Entre Ríos», destacaron desde el ente.

En las actividades, Frigerio estuvo acompañado, además por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda.