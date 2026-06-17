Autovía Artigas: Camión chocó una maquinaria, cayeron de un puente y ambos conductores sobrevivieron

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del arroyo Gualeyán, en departamento Gualeguaychú, supo Elonce. Un camión impactó contra una pala mecánica que habría ingresado a la calzada desde la banquina. Los dos choferes fueron rescatados con vida y trasladados al hospital.
Un impresionante accidente se registró a las 9 de la mañana de este miércoles sobre el el kilómetro 66 de la autovía Ruta Nacional 14, cuando un camión cargado con un contenedor impactó contra una maquinaria vial y ambos vehículos terminaron precipitándose desde un puente hacia el arroyo Gualeyán, en departamento Gualeguaychú. A pesar de la violencia del choque, los dos conductores sobrevivieron y fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el camión involucrado era un Iveco con semirremolque que transportaba un contenedor. Era conducido por Rolando Rubén Geroldi, de 34 años y domiciliado en Colonia Primavera, provincia de Misiones.
La otra unidad involucrada fue una pala mecánica marca JCB, al mando de Carlos Alberto López, de 46 años, oriundo de San Antonio de Obligado, Santa Fe.
Según relataron testigos presenciales, la maquinaria vial ingresó lentamente al puente desde la banquina, maniobra que habría sorprendido al camionero, quien no logró detener la marcha a tiempo y la impactó de lleno.
Cayeron al arroyo Gualeyán
A raíz del choque, el camión arrastró a la maquinaria varios metros sobre la estructura del puente.
El jefe de Comisaría Séptima de Gualeguaychú, Miguel Ángel González, confirmó que el impacto provocó la rotura del guardarraíl y que ambos vehículos terminaron desbarrancando.
«El camión arrastró unos diez metros a la maquinaria hasta que desbarrancó y cayó al vacío; luego, se desprendió la cabina del camión y terminó cayendo al arroyo», explicó el funcionario policial.
Las primeras averiguaciones indican que la maquinaria trabajaba en tareas vinculadas a obras que se desarrollan sobre la Autovía del Mercosur. De hecho, el maquinista vial había empezado hoy a trabajar para la empresa que tiene a cargo la concesión del corredor, se pudo saber.
Descartan la presencia de niebla
En relación con las condiciones climáticas, González aclaró que al momento del accidente no había niebla ni factores meteorológicos que dificultaran la visibilidad.
«No había niebla, sino que el cielo se encontraba despejado», señaló.
Asimismo, detalló que la nueva concesionaria de la Autovía 14 realiza trabajos entre los kilómetros 64 y 70 y que, a la altura del kilómetro 77, se desarrollaban tareas de desmalezado de banquinas.
La principal hipótesis indica que la pala mecánica circulaba a baja velocidad por el sector lateral de la ruta y, al quedarse sin espacio de maniobra, ingresó a la calzada de manera imprevista.
Ambos conductores fueron rescatados con vida
Tras la caída, trabajadores viales y automovilistas que transitaban por la zona colaboraron en el rescate de los ocupantes.
Según precisó el jefe policial, el operador de la maquinaria sufrió diversos golpes y se encontraba semidesvanecido al momento de ser auxiliado. En tanto, el camionero logró salir por sus propios medios de la cabina siniestrada.
Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanecían bajo observación médica mientras se aguardaba el parte oficial sobre la gravedad de las lesiones.
Tránsito asistido y pericias
Como consecuencia del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 14 permaneció reducida a un solo carril mientras se desarrollaban las tareas de rescate, remoción de vehículos y peritajes.
Las actuaciones quedaron a cargo de Comisaría Séptima de Gualeguaychú, con la intervención de Policía Científica, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios.
Los investigadores trabajan para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer eventuales responsabilidades. Elonce