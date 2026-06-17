 Concepción del Uruguay: Falleció Celso Erbe Pizzotti (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 14 de junio de 2026. Sus hijos: ROBERTO Y PATRICIA, MARCELA Y EDUARDO. –Sus nietos: DAIANA Y BRIAN PIZZOTTI, MATÍAS, EMANUEL Y THIAGO KLOSTER. –Sus hermanos: BETY, GRACIELA Y CARLOS. -SUS NIETOS POLÍTICOS, BISNIETOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus serán cremados en el crematorio local hoy lunes a las 11,30 horas. –
“SE RUEGA UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA” Casa de duelo: DON BOSCO 1047.-
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 15 de junio de 2026.-SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L. Alberdi 563.
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