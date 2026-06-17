Intendente entrerriano terminó herido tras tomarse a golpes de puño con un concejal

El intendente de Pueblo Brugo denunció haber sido agredido por un concejal durante una discusión en el Concejo Deliberante. La disputa se originó por el cobro de un canon a puesteros que participarán de un evento local y hay denuncias cruzadas.
Las denuncias cruzadas entre intendente y concejal marcaron una jornada de fuerte tensión política en Pueblo Brugo, donde el presidente municipal Martín Ruiz resultó herido tras un altercado ocurrido este martes en el Concejo Deliberante.
Según se informó, el episodio involucró al intendente y al concejal Ariel Lemos, luego de una discusión vinculada al cobro de un canon para los puesteros que participarán de un evento previsto para este fin de semana en el predio de la ex fábrica de alpargatas.
De acuerdo a lo publicado por Debate Abierto, Ruiz se presentó en el recinto deliberativo para solicitar precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores que ofrecerán sus productos durante la actividad.
El origen de la discusión
El jefe comunal cuestionó que los puesteros debieran efectuar el pago antes de las 13 del viernes, dentro del horario administrativo municipal, cuando habitualmente realizan el trámite el mismo día en que se instalan en el predio. “Pero nadie viene exclusivamente a eso, sino que lo hacen el mismo día en que se instalan en el predio”, sostuvo Ruiz al explicar su postura sobre la medida debatida
Según la denuncia realizada por el intendente, la discusión fue escalando en intensidad hasta derivar en una agresión física dentro del ámbito institucional.
Denuncia policial y lesiones
Ruiz aseguró que recibió golpes de puño en la zona de la oreja y el cráneo, por lo que radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y posteriormente se sometió a una constatación médico-policial en Comisaría Cerrito.
Tras el incidente, se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y las eventuales responsabilidades de los involucrados.
“Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, nos pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, manifestó Ruiz al referirse al trasfondo del conflicto. Mientras avanza la investigación, el episodio generó repercusiones en el ámbito político local y derivó en denuncias entre ambas partes.
Elonce