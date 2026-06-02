Influenza aviar: notificar rápido una sospecha marca la diferencia

Entre quienes cuentan con aves de traspatio es clave que reconozcan la importancia de la notificación temprana ante la observación de signos clínicos compatibles con la enfermedad de influeza aviar. Las gallinas, patos, pavos, faisanes y otras aves criadas para autoconsumo también forman parte del sistema de vigilancia sanitario vigente para proteger a la cadena en su conjunto.

En consecnecia reconocer la sintomatología específica del flagelo y dar aviso inmediato ante una sospecha puede marcar la diferencia para resguardar la sanidad de esas aves, de la producción avícola nacional y del estatus sanitario argentino.

Cabe recordar que la influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a aves domésticas (de corral y traspatio) y silvestres. Su rápida detección permite reducir el riesgo de propagación y fortalecer la respuesta sanitaria.

Signos de alerta y medidas básicas para reducir riesgos

Para la atención rápida de la IAAP, el primer aspecto clave es saber identificar los signos y síntomas compatibles con la enfermedad. En este sentido, una sospecha de ave enferma puede reconocerse por:

muerte súbita o alta mortalidad;

plumaje erizado;

cresta, barbilla y patas azuladas;

hemorragia en piel y patas;

decaimiento, falta de apetito o dificultad respiratoria;

diarrea;

secreciones nasales, tos o estornudos;

síntomas respiratorios;

síntomas nerviosos;

menor producción de huevos.

Ante la observación de alguno de estos signos, es importante evitar el contacto con todas las aves del predio, reforzar las medidas de higiene de las instalaciones y notificar inmediatamente al Senasa.

Dar aviso rápido ante una sospecha permite actuar de manera eficaz y proteger a otros predios, a la producción avícola, salud pública y al estatus sanitario argentino. Por eso, cada notificación contribuye a fortalecer la prevención en todo el país.

Ante mortandades o sospechas de la enfermedad, las personas pueden notificar al Servicio Nacional a través de sus oficinas más cercanas (personalmente o por teléfono), por Whatsapp al 11 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, a través del Formulario Avisá al Senasa disponible en nuestro sitio web.

Asimismo, para disminuir las posibilidades de ingreso y propagación del virus, se recomienda a los tenedores de aves de traspatio evitar el contacto de las aves domésticas con aves silvestres; mantener limpias las instalaciones, comederos y bebederos; no intercambiar aves sin conocer su origen sanitario; utilizar ropa exclusiva para trabajar; restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Argentina restituyó recientemente su estatus sanitario, abriendo sus puertas a mercados internacionales de mayor exigencia. Reducir el riesgo de introducción de la IAAP depende, en gran parte, del compromiso cotidiano del SENASA y el sector productivo. Para mayor información, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.