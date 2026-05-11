Provincia avanza con obras de infraestructura escolar en San Justo: la inversión supera los mil millones de pesos⁣

⁣El Gobierno Provincial continúa ejecutando un plan de mejoras en establecimientos educativos del Departamento Uruguay. En esta oportunidad, el diputado Silvio Gallay y la Directora Departamental de Escuelas, María Bonnin, recorrieron los trabajos financiados por el Ministerio de Planeamiento en la localidad de San Justo.⁣

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Las obras, que representan una inversión superior a los mil millones de pesos, tienen como objetivo central fortalecer el sistema educativo y garantizar condiciones óptimas de formación para cientos de estudiantes de la zona.⁣

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El recorrido incluyó instituciones claves para la formación técnica y general de la localidad:⁣

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Escuela de Educación Técnica N° 7: se avanza a paso firme en la refacción integral, reparación y ampliación del edificio. La construcción de nuevas aulas permitirá modernizar la oferta educativa y brindar una formación técnica de mayor calidad.⁣



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Escuela Primaria N° 10 “Dolores Costa de Urquiza”: en este establecimiento, que comparte instalaciones con la Secundaria N° 21 “Tierras del General”, se ejecutan tareas de reparaciones en aulas y un recambio completo de cubiertas.⁣

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Durante la visita, el diputado Gallay destacó la relevancia de estas gestiones para el futuro de la región: “Cada mejora en las instituciones educativas es un paso firme para construir un mejor porvenir, beneficiando a los estudiantes, docentes y a toda la comunidad”.⁣



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Asimismo, el legislador remarcó que estas intervenciones “transformarán los espacios en lugares más seguros, cómodos y aptos para el aprendizaje de nuestros gurises”.⁣

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