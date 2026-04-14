Rivadavia brilló en el vóley provincial: Podio y regreso triunfal en formativas

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – El Club Atlético Rivadavia vivió un fin de semana de alto impacto deportivo en el plano provincial, reafirmando el crecimiento de sus bases formativas. Con tres frentes de competencia simultáneos, la institución demostró la vigencia de su proyecto deportivo y el excelente nivel de sus jóvenes promesas.
El regreso esperado: Sub 16 Masculino en LiProMe
La noticia más destacada fue el retorno de la categoría Sub 16 Masculina a la Liga Provincial de Menores (LI.PRO.ME. 2026). Tras un año de ausencia en el plano federado, el equipo conducido por el cuerpo técnico «Tricolor» volvió a la competencia con un plantel caracterizado por la entrega y el funcionamiento colectivo.
El camino hacia la final no fue sencillo:
- Fase de Grupos: El debut fue una victoria electrizante ante el Club San José por 2-1, definida en un ajustado tie-break. Posteriormente, el equipo logró remontar un set adverso frente a Estudiantes de Federación, sellando su pase a la siguiente instancia con un carácter envidiable.
- Semifinal: Con un juego técnico prolijo, Rivadavia superó a General Campos con un contundente 2-0.
- La Final: En el partido decisivo, la jerarquía de Pescadores «A» se impuso, dejando a Rivadavia con un meritorio 2° puesto.
Más allá del resultado, el club destaca la identidad del equipo, compuesto por jóvenes que comparten el crecimiento deportivo desde las categorías de minivoley.
Resultados Finales – Sub 16 Masculino (LIPROME):
- vs. San José: 2 – 1 (20/25, 26/24, 18/16)
- vs. Estudiantes (Fed.): 2 – 1 (23/25, 25/15, 15/11)
- Semifinal vs. Gral. Campos: 2 – 0 (25/17, 25/14)
- Final vs. Pescadores «A»: 0 – 2 (14/25, 16/25)
- Posición Final: Subcampeón.
«Este resultado nos deja muy bien posicionados para la segunda fecha en Gualeguaychú, donde se definirán las clasificaciones a las Copas de Oro y Plata», señalaron desde el cuerpo técnico.
Con estos resultados, el Club Atlético Rivadavia continúa consolidándose como un referente regional en la formación de deportistas, apostando siempre al desarrollo humano y técnico de sus integrantes.
Debut ideal para el Sub 13 Femenino del Club Atlético Rivadavia
El Sub 13 de Rivadavia y su debut: dos victorias contundentes en la Liga A.V.R.U.
SAN JOSÉ / CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – El pasado domingo, la categoría Sub 13 Femenina del Club Atlético Rivadavia inició su camino en la Liga A.V.R.U. 2026 con una actuación sobresaliente. En una jornada disputada en el Microestadio de la ciudad de San José, las «tricolores» demostraron que, pese a su corta edad, el trabajo formativo está dando frutos con un juego colectivo sólido y una templanza envidiable.
Lo más destacado de la jornada:
- Invictas y sin ceder sets: El equipo logró imponerse en sus dos compromisos oficiales de la primera fecha con un contundente 3-0 en ambos casos.
- Fortaleza mental: A pesar de la ansiedad del debut, el plantel mostró un gran crecimiento técnico, destacándose por un servicio agresivo y una recepción prolija que les permitió dominar el ritmo de juego.
- Identidad Tricolor: Más allá de las individualidades, el cuerpo técnico resaltó la unión del grupo, que se comportó como un verdadero equipo de amigas dentro del campo.
Resultados Detallados – Fecha 1 A.V.R.U.
- CLUB RIVADAVIA (3) – (0) CLUB S y D SAN JOSÉ (B) (Parciales: 25–11 / 25–05 / 25–23)
- CLUB RIVADAVIA (3) – (0) CLUB PECARÍ (Villa Elisa) (Parciales: 25–15 / 25–15 / 25–18)
«Las jugadoras brindaron una exhibición de aplomo y concentración, manteniendo la calma incluso en los momentos de mayor presión, como el cierre del tercer set ante el local», destacaron desde la institución uruguayense.
Este inicio de temporada posiciona al Club Atlético Rivadavia como uno de los grandes animadores de las categorías formativas en la región, reafirmando su compromiso con el desarrollo del vóley femenino.
¡EL SEMILLERO TRICOLOR COPO COLÓN:
UNA JORNADA DE PURA MAGIA Y AMISTAD! El domingo no fue un día cualquiera para la familia del Club Atlético Rivadavia. Mientras los equipos más grandes competían en distintas ciudades, nuestros «bajitos» fueron los protagonistas de una jornada que nos recordó por qué amamos este deporte: ¡el puro placer de jugar!
Nos trasladamos a la ciudad de Colón, donde el Club Armonía fue sede de un encuentro multitudinario que reunió a más de 150 niños y niñas de toda la región. Rivadavia dijo presente con una delegación imponente de 27 pequeños deportistas que, con sus camisetas puestas y sus rodilleras apenas estrenadas, representaron nuestros colores con una alegría contagiosa.
Más que un juego, una enseñanza de vida
Para muchos de nuestros chicos, esta fue su primera experiencia fuera de casa. Fue el momento de enfrentar esos «nervios lindos» antes de entrar a la cancha, de aprender a compartir con nenes de otros clubes de la asociación A.V.R.U. y de entender que, aunque estemos en redes distintas, todos somos parte de la misma comunidad del vóley.
Vimos cómo, partido a partido, se organizaban mejor en la cancha, cómo se alentaban entre ellos y cómo el objetivo de «pasar la pelota» se convertía en una excusa para abrazarse y reír. En el Minivoley no hay tablas de posiciones, hay tablas de amistades nuevas; no hay puntos en contra, hay aprendizajes compartidos.
Nuestro orgullo, nuestro futuro
Es emocionante ver el crecimiento de este grupo. Ver a los nenes y nenas jugar de forma cada vez más ordenada, sin perder nunca ese sentido de libertad y diversión que caracteriza a la infancia. Ellos son el capital más valioso de nuestro club: el capital humano.
Resumen de la jornada:
Sede: Club Armonía (Colón).
Participación: Más de 150 chicos de clubes de la zona.
Delegación Rivadavia: 27 nenes y nenas que dejaron el corazón en cada juego.
¡Gracias infinitas a los profes por la paciencia y el amor con el que guían cada paso, y a las familias por ser el motor que permite que estos 27 sueños viajen y se hagan realidad!
¡EL MINIVOLEY DE RIVADAVIA SIGUE CRECIENDO, PORQUE JUGANDO SOMOS FELICES!