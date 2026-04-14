Rivadavia brilló en el vóley provincial: Podio y regreso triunfal en formativas

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – El Club Atlético Rivadavia vivió un fin de semana de alto impacto deportivo en el plano provincial, reafirmando el crecimiento de sus bases formativas. Con tres frentes de competencia simultáneos, la institución demostró la vigencia de su proyecto deportivo y el excelente nivel de sus jóvenes promesas.

El regreso esperado: Sub 16 Masculino en LiProMe

La noticia más destacada fue el retorno de la categoría Sub 16 Masculina a la Liga Provincial de Menores (LI.PRO.ME. 2026). Tras un año de ausencia en el plano federado, el equipo conducido por el cuerpo técnico «Tricolor» volvió a la competencia con un plantel caracterizado por la entrega y el funcionamiento colectivo.

El camino hacia la final no fue sencillo:

Fase de Grupos: El debut fue una victoria electrizante ante el Club San José por 2-1, definida en un ajustado tie-break. Posteriormente, el equipo logró remontar un set adverso frente a Estudiantes de Federación , sellando su pase a la siguiente instancia con un carácter envidiable.

El debut fue una victoria electrizante ante el por 2-1, definida en un ajustado tie-break. Posteriormente, el equipo logró remontar un set adverso frente a , sellando su pase a la siguiente instancia con un carácter envidiable. Semifinal: Con un juego técnico prolijo, Rivadavia superó a General Campos con un contundente 2-0.

Con un juego técnico prolijo, Rivadavia superó a con un contundente 2-0. La Final: En el partido decisivo, la jerarquía de Pescadores «A» se impuso, dejando a Rivadavia con un meritorio 2° puesto.

Más allá del resultado, el club destaca la identidad del equipo, compuesto por jóvenes que comparten el crecimiento deportivo desde las categorías de minivoley.

Resultados Finales – Sub 16 Masculino (LIPROME):

vs. San José: 2 – 1 (20/25, 26/24, 18/16)

2 – 1 (20/25, 26/24, 18/16) vs. Estudiantes (Fed.): 2 – 1 (23/25, 25/15, 15/11)

2 – 1 (23/25, 25/15, 15/11) Semifinal vs. Gral. Campos: 2 – 0 (25/17, 25/14)

2 – 0 (25/17, 25/14) Final vs. Pescadores «A»: 0 – 2 (14/25, 16/25)

0 – 2 (14/25, 16/25) Posición Final: Subcampeón.

«Este resultado nos deja muy bien posicionados para la segunda fecha en Gualeguaychú, donde se definirán las clasificaciones a las Copas de Oro y Plata», señalaron desde el cuerpo técnico.

Con estos resultados, el Club Atlético Rivadavia continúa consolidándose como un referente regional en la formación de deportistas, apostando siempre al desarrollo humano y técnico de sus integrantes.

Debut ideal para el Sub 13 Femenino del Club Atlético Rivadavia

El Sub 13 de Rivadavia y su debut: dos victorias contundentes en la Liga A.V.R.U.

SAN JOSÉ / CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – El pasado domingo, la categoría Sub 13 Femenina del Club Atlético Rivadavia inició su camino en la Liga A.V.R.U. 2026 con una actuación sobresaliente. En una jornada disputada en el Microestadio de la ciudad de San José, las «tricolores» demostraron que, pese a su corta edad, el trabajo formativo está dando frutos con un juego colectivo sólido y una templanza envidiable.

Lo más destacado de la jornada:

Invictas y sin ceder sets: El equipo logró imponerse en sus dos compromisos oficiales de la primera fecha con un contundente 3-0 en ambos casos.

El equipo logró imponerse en sus dos compromisos oficiales de la primera fecha con un contundente en ambos casos. Fortaleza mental: A pesar de la ansiedad del debut, el plantel mostró un gran crecimiento técnico, destacándose por un servicio agresivo y una recepción prolija que les permitió dominar el ritmo de juego.

A pesar de la ansiedad del debut, el plantel mostró un gran crecimiento técnico, destacándose por un que les permitió dominar el ritmo de juego. Identidad Tricolor: Más allá de las individualidades, el cuerpo técnico resaltó la unión del grupo, que se comportó como un verdadero equipo de amigas dentro del campo.

Resultados Detallados – Fecha 1 A.V.R.U.

CLUB RIVADAVIA (3) – (0) CLUB S y D SAN JOSÉ (B) (Parciales: 25–11 / 25–05 / 25–23)

– (0) CLUB S y D SAN JOSÉ (B) CLUB RIVADAVIA (3) – (0) CLUB PECARÍ (Villa Elisa) (Parciales: 25–15 / 25–15 / 25–18)

«Las jugadoras brindaron una exhibición de aplomo y concentración, manteniendo la calma incluso en los momentos de mayor presión, como el cierre del tercer set ante el local», destacaron desde la institución uruguayense.

Este inicio de temporada posiciona al Club Atlético Rivadavia como uno de los grandes animadores de las categorías formativas en la región, reafirmando su compromiso con el desarrollo del vóley femenino.