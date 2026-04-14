Mujeres de la Policía de Entre Ríos podrán vestir una prenda diferenciada del uniforme masculino

La Policía de Entre Ríos incorporó nuevas prendas al uniforme institucional. Tras ello, el personal femenino podrá usar pollera como parte de la ropa oficial.
Según se informó, la Policía de Entre Ríos incorporó nuevas prendas al uniforme institucional, en una medida que amplía las opciones para el personal femenino y busca «mejorar la comodidad en las tareas diarias».
Desde la fuerza informaron que los cambios forman parte de «una actualización en la indumentaria oficial».
Pollera
A partir de esta implementación, las funcionarias podrán optar entre pollera o pantalón largo tanto en el uniforme social como en el de uso diario, lo que permite mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del servicio.
Desde la fuerza indicaron que la iniciativa apunta a brindar mejores condiciones laborales, teniendo en cuenta las distintas funciones que cumple el personal policial. La posibilidad de elegir entre diferentes prendas responde a criterios de funcionalidad y confort.
Además, se incorporó el uso del gorro tipo KEPI, junto con una nueva campera con capucha para el uniforme de servicio, elementos que aportan practicidad frente a las condiciones climáticas y operativas.
Las nuevas prendas se integran a la indumentaria ya existente, manteniendo la identidad institucional de la Policía de Entre Ríos. Según se informó, los cambios buscan acompañar la evolución del trabajo policial y mejorar el desempeño cotidiano del personal.
De esta manera, la fuerza avanza en la «modernización de sus uniformes, con una mirada puesta en la funcionalidad y en la inclusión de nuevas alternativas para quienes integran la institución».
Ingresos
La Policía de Entre Ríos funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos. Actúa en todo el territorio provincial y tiene competencia en prevención de delitos federales en ausencia de autoridades nacionales.
En su capacitación continua incluyendo la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana en la Escuela de Oficiales «Dr. Salvador Maciá».
Requisitos Generales de Ingreso (Para la Escuela de Oficiales):
- Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a.
- Tener entre 18 y 30 años de edad.
- Tener el secundario completo sin materias previas.
- Aprobar evaluaciones psicológicas, intelectuales, físicas y test vocacional.
- No poseer tatuajes visibles con el uso de remera y shorts.
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