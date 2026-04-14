martes 14 abril 2026

Caseros: 2º anticipo del impuesto inmobiliario urbano

Se encuentra al cobro el 2° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026, que tiene como fechas de vencimiento los días 15 y 16 de abril de 2026.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

