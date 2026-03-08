Aumentaron los precios de los combustibles Shell: los nuevos valores

La petrolera Shell aplicó otro incremento en los precios, confirmó Elonce. En este caso, aumentó la nafta super y ambas variantes de gasoil. Los nuevos valores se reflejaron desde este domingo, en los surtidores de Paraná. Los precios.
El Gobierno volvió a aumentar los impuestos que se aplican sobre los combustibles y desde marzo de 2026 regirá un nuevo incremento en el precio de la nafta y el gasoil. La suba responde a la actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), aunque parte del ajuste se postergó para evitar un mayor impacto en la inflación.
La medida fue oficializada a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Energía dispuso aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y trasladar el resto para abril.
La medida modifica lo dispuesto previamente por el Decreto 617/2025, que había establecido que todos los aumentos pendientes debían aplicarse desde comienzos de marzo.
De esta manera, el Ejecutivo intenta evitar un mayor impacto inflacionario en marzo, ya que los combustibles tienen efecto directo sobre múltiples sectores de la economía, especialmente transporte y logística. Además del ajuste impositivo, las petroleras podrían aplicar aumentos adicionales en los surtidores según su política de precios y la evolución de los costos.
Los nuevos precios en la capital entrerriana
En ese marco, Elonce pudo confirmar los nuevos valores que rigen para las estaciones de servicios de Shell. Según el relevamiento realizado por este medio, el pasado viernes la primera estación Shell, en aumentar el precio en los surtidores, fue la boca de expendio ubicada en Gualeguachú e Illia, de Paraná. Mientras que, en la estación de cinco esquinas, los nuevos precios comenzaron a exhibirse este domingo.
Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta super aumentó más de 2,5% y se comercializa a $1.833 pesos (antes, se vendía a $1.788). En tanto, la nafta Premium de la petrolera (V-Power), no modificó su precio y mantuvo su valor en 2.034 pesos.
Por el lado del gasoil, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 7%, hasta los 1.975 pesos (antes, se comercializaba a $1.844); y el litro de V-Power Diesel subió alrededor de 3% y se ubicó 2.148 pesos (antes, 2.082), pudo confirmar Elonce.
Cabe recordar que el último aumento en los precios de los combustibles Shell en Paraná, se registraron el pasado 1º de febrero, cuando los valores escalaron alrededor de 2 por ciento.
