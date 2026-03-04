Boleas: «El aumento a los docentes implica un gran esfuerzo y es lo que podemos ofrecer ahora»

El gobernador Rogelio Frigerio presidió este martes una nueva reunión de gabinete, donde se abordaron temas clave para la gestión provincial, con eje en las paritarias docentes, el perfil de la deuda externa y el avance de obras públicas. El ministro de Economía, Fabián Boleas, defendió la oferta realizada a los maestros.

Al término del encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno y del que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros y secretarios del Ejecutivo; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, precisó que el tema central fue la propuesta del Gobierno entrerriano al sector docente, la deuda externa y el avance de obras.

En relación a la paritaria docente, el ministro informó que durante el encuentro «se explicó en detalle la propuesta frente a la posición de los gremios docentes. El gobernador y todos los presentes analizamos este tema y la posibilidad que tiene la provincia de ofrecer en materia de remuneración».

Acorde con esto, ratificó la decisión del gobierno «de avanzar igualmente, a través de un decreto, que estamos ofreciendo para no dilatar más la disponibilidad del incremento en los bolsillos de los docentes».

En esa línea, remarcó que lo puesto a disposición del sector docente implica «un gran esfuerzo para la provincia, y hemos sido claros, esto es lo que podemos ofrecer ahora», afirmó Boleas, y agregó: «La propuesta contempla mantener el diálogo abierto y volver a reunirnos en 90 días para evaluar cómo evolucionan los recursos y de qué manera podemos seguir avanzando en una paritaria que priorice los conceptos remunerativos».

Asimismo, detalló que se ofreció un salario mínimo docente de 750.000 pesos, actualizar la cifra de ayuda escolar, llevar el boleto docente al 100 por ciento, que actualmente está subsidiado al 50 por ciento, y dar prioridad al sector en el acceso a viviendas a través de los planes del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Por otro lado, el ministro indicó que formó parte de la agenda de trabajo el viaje realizado a Estados Unidos días atrás, donde gestionó el nuevo perfil de la deuda externa de la provincia y la emisión de un bono en el mercado internacional. Subrayó que también se repasó el avance de diferentes obras de inversión pública que se están realizando en la provincia.